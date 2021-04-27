***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.04.2021 16:03
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 27.04.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına,
Denetimden Sorumlu Komite:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Turgay GÖNENSİN
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER HEPYAZ
Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER HEPYAZ
Başkan
Yönetim Kurulu Danışmanı
Genel Müdür Vekili
Rüştü AKIN
Dursun Ali YILMAZ
Üye
Üye
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Özlem Nazlı ARIKAN
Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Gül GENÇER HEPYAZ
Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Turgay GÖNENSİN
Üye
Genel Müdür Vekili
Dursun Ali YILMAZ
Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931314
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|Altın Gr.
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|470
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|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
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|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
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|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
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|Çeyrek
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|767
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|Gümüş.Ons
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|26,44
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