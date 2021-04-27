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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.04.2021 16:03



***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

                   Yönetim Kurulunun 27.04.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde  Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına,
 
Denetimden Sorumlu Komite:
    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi     
    Turgay GÖNENSİN
    Başkan

    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
    İmre Gül GENÇER HEPYAZ
    Üye

 
Kurumsal Yönetim Komitesi:
    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
    İmre Gül  GENÇER HEPYAZ
    Başkan

      Yönetim  Kurulu Danışmanı
Genel  Müdür Vekili
      Rüştü AKIN
Dursun Ali  YILMAZ
      Üye
Üye

    Yatırımcı  İlişkileri Bölüm Yöneticisi
    Özlem Nazlı  ARIKAN
    Üye

 
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
 
    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
    İmre Gül GENÇER HEPYAZ
    Başkan

    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
    Turgay GÖNENSİN
    Üye

    Genel  Müdür Vekili
    Dursun Ali YILMAZ
    Üye






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931314


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