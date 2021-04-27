***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 27.04.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına,Denetimden Sorumlu Komite:Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiTurgay GÖNENSİNBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİmre Gül GENÇER HEPYAZÜyeKurumsal Yönetim Komitesi:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİmre Gül GENÇER HEPYAZBaşkanYönetim Kurulu DanışmanıGenel Müdür VekiliRüştü AKINDursun Ali YILMAZÜyeÜyeYatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiÖzlem Nazlı ARIKANÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİmre Gül GENÇER HEPYAZBaşkanBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiTurgay GÖNENSİNÜyeGenel Müdür VekiliDursun Ali YILMAZÜyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931314BIST