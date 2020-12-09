***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 14:40
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892359
BIST
15:341.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:347,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:349,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0225
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:34468,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,08
|Açılış
|: 468,10
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:34
|AKFGY
|4,73
|26.171.309
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.122.353
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.732.555
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.239.843
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|BSOKE
|2,57
|304.407.652
|% -7,55
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,73
|2.347.117.944
|% 2,08
|
|SELEC
|18,06
|1.782.750.338
|% -0,55
|
|GARAN
|9,19
|1.661.809.202
|% 2,80
|
|PETKM
|4,88
|1.458.803.386
|% -0,20
|
|DOHOL
|3,06
|1.343.356.307
|% 6,62
|
|DOHOL
|3,06
|1.343.356.307
|% 6,62
|
|PETKM
|4,88
|1.458.803.386
|% -0,20
|
|KRDMD
|5,17
|1.281.364.101
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|480.886.276
|% 1,46
|
|GARAN
|9,19
|1.661.809.202
|% 2,80
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8316
|7,8367
|% 0,23
|
|Euro
|9,4834
|9,4918
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,5055
|10,5582
|% 0,92
|
|Frank
|8,7744
|8,8273
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0829
|2,0934
|% 0,25
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-13,87
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-16,00
|
|Tam
|3.088
|3.166
|-15,10
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,31
|
|Çeyrek
|749
|766
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,00
|49,00
|0,16
|