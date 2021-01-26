***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:02
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904328
BIST
11:461.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:467,3833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3816
11:468,9650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0348
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9624
11:46441,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,66
|Açılış
|: 441,23
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:46
|SANKO
|11,44
|21.684.094
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|39.984.530
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.091.522
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.421.136
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.510.372
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,50
|793.997.025
|% 1,21
|
|GARAN
|9,56
|740.406.330
|% 0,21
|
|KARSN
|5,49
|605.695.627
|% 5,58
|
|KOZAL
|120,60
|516.364.183
|% -0,66
|
|ODAS
|4,00
|353.123.043
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,50
|793.997.025
|% 1,21
|
|TSKB
|1,94
|301.977.636
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|228.579.794
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,56
|187.984.915
|% -0,64
|
|KARSN
|5,49
|605.695.627
|% 5,58
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3814
|7,3833
|% -0,29
|
|Euro
|8,9614
|8,9650
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,0565
|10,1069
|% -0,34
|
|Frank
|8,2931
|8,3430
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9673
|1,9772
|% -0,03
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,93
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,21
|