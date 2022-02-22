***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATEKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003358
BIST
16:232.025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -13,11
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
16:2313,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1923
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
16:2315,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2515
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
16:23846,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 8,95
|Açılış
|: 846,20
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,36
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler16:22
|HATEK
|18,26
|6.354.909
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.532.958
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.243.364
|% 9,94
|
|TCELL
|21,00
|683.644.278
|% 8,58
|
|POLTK
|595,00
|87.037.625
|% 8,46
|
|PKENT
|467,30
|814.971
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|58.791.350
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,10
|3.222.558.304
|% -1,15
|
|KRDMD
|11,70
|1.417.681.280
|% -0,26
|
|KARSN
|4,24
|1.128.628.794
|% 6,27
|
|EREGL
|28,60
|1.070.626.216
|% -0,90
|
|YKBNK
|4,00
|1.015.368.436
|% -1,23
|
|KARSN
|4,24
|1.128.628.794
|% 6,27
|
|YKBNK
|4,00
|1.015.368.436
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,26
|315.593.814
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,70
|1.417.681.280
|% -0,26
|
|ODAS
|1,36
|159.674.031
|% 0,00
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8408
|13,8567
|% 1,42
|
|Euro
|15,7063
|15,7231
|% 1,58
|
|Sterlin
|18,7213
|18,8152
|% 1,03
|
|Frank
|15,0169
|15,1074
|% 1,14
|
|Riyal
|3,6819
|3,7004
|% 1,41
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,18
|
|Altın Gr.
|846
|846
|8,98
|
|Cumhuriyet
|5.634
|5.719
|103,00
|
|Tam
|5.607
|5.749
|107,62
|
|Yarım
|2.710
|2.781
|52,05
|
|Çeyrek
|1.359
|1.390
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,20
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|1,51
|