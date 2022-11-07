***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:00
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077100
BIST
11:524.304
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 86,77
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:5218,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:5218,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1287
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6200
En Düşük
18,3801
11:521.001,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.001,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:50
|INVEO
|28,30
|68.680.677
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.184.592
|% 9,94
|
|GARFA
|19,60
|7.526.850
|% 9,56
|
|EREGL
|36,38
|4.521.319.401
|% 9,25
|
|KIMMR
|9,16
|13.737.480
|% -9,93
|
|PRKME
|14,24
|76.533.798
|% -8,89
|
|ULAS
|8,50
|5.438.766
|% -8,60
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|AYDEM
|17,48
|345.895.909
|% -7,66
|
|EREGL
|36,38
|4.521.319.401
|% 9,25
|
|KRDMD
|13,66
|3.223.592.626
|% 5,08
|
|THYAO
|103,40
|2.690.940.423
|% -0,77
|
|SASA
|147,00
|1.740.657.977
|% 2,44
|
|TUPRS
|434,30
|1.299.033.630
|% 1,42
|
|KRDMD
|13,66
|3.223.592.626
|% 5,08
|
|EKGYO
|4,68
|1.056.130.220
|% 1,74
|
|EREGL
|36,38
|4.521.319.401
|% 9,25
|
|ISCTR
|9,25
|995.324.583
|% 3,35
|
|HALKB
|8,84
|889.938.399
|% 3,51
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6022
|18,6069
|% 0,22
|
|Euro
|18,5927
|18,6082
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,1391
|21,2451
|% 0,36
|
|Frank
|18,6504
|18,7628
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9366
|4,9613
|% 0,23
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-8,31
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.699
|6.755
|121,00
|
|Yarım
|3.264
|3.302
|58,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,33
|-0,14
|
|B. Petrol
|97,95
|97,95
|-0,62
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 22 artarak (% 2.13 ) 3, 799
-
12:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, INVEO, VKFYO, VAKKO
-
12:05
KMPUR, ISDMR, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:05
KAPLM, RNPOL, TUREX değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:05
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 130 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem