***ATEKS* *DOFER* *MRGYO* *BAKAB* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.10.2023 18:48
***ATEKS******DOFER******MRGYO******BAKAB******FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATEKS, BAKAB, DOFER, FORMT, MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ATEKS.E, BAKAB.E, DOFER.E, FORMT.E ve MRGYO.E paylarında 23/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208319
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0139
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.783,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.783,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9816
|27,9876
|% 0,02
|
|Euro
|29,6699
|29,6941
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,9218
|34,0919
|% 0,20
|
|Frank
|31,2495
|31,4378
|% 0,04
|
|Riyal
|7,4358
|7,4731
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.779
|1.779
|4,02
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.967
|12.074
|2,00
|
|Yarım
|6.002
|6.062
|1,00
|
|Çeyrek
|2.992
|3.031
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,92
|0,18
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem