***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.067.264,18 37.478.983,68 44,83TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 50.000 4.747.500 5,68GRUP TOPLAMI 50.000 4.747.500 5,68İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 10.001,03 489.010,45 0,58Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,31 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,2 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 10.000,04 489.000,05 0,58Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,89 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.180.600,13 3,8Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.180.600,13 3,8Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,93 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,93 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.802.261,92 27.657.857,92 33,09Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 10.363.254,53 12,4Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,51 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.786.159,2 5.262.770,1 6,3Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 12.031.832,78 14,39Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 65.001 1.404.012,25 1,68BilişimTOPLAM 65.001 1.404.012,25 1,68SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 4.000 837,13 0 824,1 3.296.400 7,15 3,94REPO 20/09/2021 TRT190826T19 19 13.020.301,37 0,95 17/09/2021 20,907 747590125030777776 13.662.580 0,95 13.020.301,37 28,23 15,57REPO 20/09/2021 TRT190826T19 19 29.045.287,67 0,95 17/09/2021 20,907 747590125030777775 30.478.065 0,95 29.045.287,67 62,97 34,75BPP 20/09/2021 BPP 19,05 759.186,84 758 17/09/2021 20,9674 759,19 759.186,84 1,65 0,91GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 42.828.775,88 44.140.645 46.121.175,88 100 55,17ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 52.896.040,06 44.140.645 83.600.159,56 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ83.600.160,23 % 0 % 98,91B. HAZIR DEĞERLER2.003,34 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.003,32 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0,02 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)4.131.169,93 % 0 % 4,89a) Takastan Alacaklar4.115.684,87 % 99,63 % 4,87b) Diğer Alacaklar15.485,06 % 0,37 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)34.926,52 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-3.250.094,56 % 0 -% 3,85a) Takasa Borçlar-1.711.355,08 % 52,66 -% 2,02b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.538.739,48 % 47,34 -% 1,82NET VARLIK DEĞERİ84.518.165,46 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,41 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama17.09.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964495BIST