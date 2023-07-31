***ATLAS* *SRVGY* *INGRM* *DGGYO* *PCILT* *POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.07.2023 18:29
***ATLAS******SRVGY******INGRM******DGGYO******PCILT******POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATLAS, DGGYO, INGRM, PCILT, POLTK, SRVGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ATLAS.E, DGGYO.E, INGRM.E, PCILT.E, POLTK.E ve SRVGY.E payları 01/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177668
BIST
'
18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0394
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,6173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0206
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.702,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.702,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9104
|26,9159
|% 0,15
|
|Euro
|29,5965
|29,6173
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,4427
|34,6154
|% 0,05
|
|Frank
|30,7659
|30,9513
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1502
|7,1860
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,08
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.703
|9,45
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.065
|11.168
|25,00
|
|Yarım
|5.537
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,44
|0,40
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 924, 702 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 7, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 165, 505.00 milyon TL de
-
17:56MANAS
Yüzde 6.33 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 911, 090 adet işlem
-
17:54AKENR
Yüzde 5.48 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 506, 867 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TAVHL