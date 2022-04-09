***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2022 20.03.51Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli ana sözleşme değişikliğini yapmak amacıyla, Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak 02.03.2022 tarihli başvurumuza binaen Sermaye Piyasası Kurulu ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için uygun görüş vermiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş verdiği ana sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil metni EK'te pdf olarak gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019006BIST