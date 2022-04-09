***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.04.2022 19:23
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022 20.03.51
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli ana sözleşme değişikliğini yapmak amacıyla, Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak 02.03.2022 tarihli başvurumuza binaen Sermaye Piyasası Kurulu ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için uygun görüş vermiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş verdiği ana sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil metni EK'te pdf olarak gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019006
BIST
18:052.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 48,19
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.395
En Düşük
2.361
18:0514,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0090
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0144
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
18:05922,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,62
|Açılış
|: 922,76
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|41,36
|28.816.741
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.055.990,00
|1.055.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.563.631
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.115.405
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.813.342
|% 9,95
|
|MARTI
|2,03
|6.575.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|1.427.489
|% -6,81
|
|ULUSE
|157,30
|36.792.761
|% -6,37
|
|DERIM
|4,70
|19.229.602
|% -6,00
|
|SODSN
|29,16
|530.972
|% -5,45
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|ASELS
|27,90
|4.247.436.269
|% 6,90
|
|THYAO
|35,32
|3.422.233.894
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,50
|2.145.027.076
|% 5,72
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,62
|1.337.071.795
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 6,16
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|KARSN
|5,79
|1.915.769.812
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7428
|14,7460
|% 0,06
|
|Euro
|16,0370
|16,0629
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,1661
|19,2622
|% -0,19
|
|Frank
|15,7241
|15,8188
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9202
|3,9399
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|16,04
|
|Altın Gr.
|923
|923
|7,81
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,10
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,73
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 31 artarak (% 2.05 ) 2, 656
-
17:58XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 44, 334.00 milyon TL de
-
17:58ISCTR
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 772, 718 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde 5.23 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 280, 442 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 881 adet işlem