***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 69.392 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 -8.690.763 3.295.946 1.101.722 4.397.668Diğer Düzeltmeler-52.135 -52.135 -52.135 -52.135 -52.135Düzeltmelerden Sonraki Tutar17.257 17.257 17.257 3.243.811 3.243.811Transferler1.024.353 -1.024.353 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.644 17.644 17.644 -232.630 -232.630 -214.986 81.134 -133.852Dönem Karı (Zararı)-232.630 -232.630 -232.630 81.134 -151.496Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.644 17.644 17.644 17.644 17.644Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler421.952 421.952 421.952 -246.369 175.583Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 34.901 34.901 34.901 264.952 -8.268.811 -232.630 -8.501.441 3.450.777 936.487 4.387.264Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 8.000.000 2.492.363 1.160.002 32.064 32.064 32.064 264.952 -8.268.811 795.606 -7.473.205 4.476.176 1.415.774 5.891.950Diğer Düzeltmeler6.215 6.215 6.215 6.215 -7.923 -1.708Düzeltmelerden Sonraki Tutar38.279 38.279 38.279 4.482.391 1.407.851 5.890.242Transferler795.606 -795.606 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.020 18.020 18.020 521.742 521.742 539.762 262.252 802.014Dönem Karı (Zararı)521.742 521.742 521.742 262.252 783.994Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.020 18.020 18.020 18.020 18.020Dönem Sonu Bakiyeler17 8.000.000 2.492.363 1.160.002 56.299 56.299 56.299 264.952 -7.473.205 521.742 -6.951.463 5.022.153 1.670.103 6.692.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.016 -38.065Dönem Karı (Zararı)521.742 -232.630Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler645.924 188.307Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler35.642 83.867Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler46.766 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler46.766Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35.861 78.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.861 40.241Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.308Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.498 1.247Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-850.055Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler876.553 1.247Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler305.503 -154.413Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-57.198Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-57.198Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler252.852 179.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-566.029 105.877Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.658.549 -4.563.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.658.549 -4.563.495Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.845 18.715İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)19.984 18.021İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.829 694Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.217.046 186.540Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-116.263Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler262.968 4.155.838İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)262.968 4.155.838Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.367 98.518Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler755.449 259.868İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)755.449 259.868Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-241.976 19.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.511 47.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)95.511 47.086Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları601.637 61.554Vergi İadeleri (Ödemeleri)-677.653 -99.619YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI204.994Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri210.333Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri205.718Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.615Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.339Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.339FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.467 150.811İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış150.811İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-53.467YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.511 112.746NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.511 112.746DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.019 35.242DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ112.530 147.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 112.530 37.019Ticari Alacaklar7 17.593.102 15.856.169İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 17.593.102 15.856.169Diğer Alacaklar9 1.025.654 1.001.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.025.654 1.001.825Stoklar8 165.244 1.382.290Peşin Ödenmiş Giderler11 2.420.542 2.420.542İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.420.542 2.420.542Diğer Dönen Varlıklar16 43.435 138.946İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 43.435 138.946ARA TOPLAM21.360.507 20.836.791TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.360.507 20.836.791DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.060.716 2.080.700Maddi Duran Varlıklar13 125.745 304.491Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 5.001.568 5.006.260Ertelenmiş Vergi Varlığı18 583.796 522.766TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.771.825 7.914.217TOPLAM VARLIKLAR29.132.332 28.751.008KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 15.051.514 15.638.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 15.051.514 15.638.601Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 206.358 198.991Diğer Borçlar9 5.757.643 5.055.661İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 36.692 90.159İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.720.951 4.965.502Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 513.630 755.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 513.630 755.606Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 373.785 677.653Kısa Vadeli Karşılıklar9 66.860 66.860Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 66.860 66.860ARA TOPLAM21.969.790 22.393.372TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.969.790 22.393.372UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 10.043 10.043Diğer Borçlar9 412.091 412.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 412.091 412.091Uzun Vadeli Karşılıklar10 48.152 43.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 48.152 43.552TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER470.286 465.686TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.440.076 22.859.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.022.153 4.476.176Ödenmiş Sermaye17 8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 56.299 32.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 56.299 32.064Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 56.299 32.064Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 264.952 264.952Yasal Yedekler17 264.952 264.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -7.473.205 -8.268.811Net Dönem Karı veya Zararı17 521.742 795.606Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 1.670.103 1.415.774TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.692.256 5.891.950TOPLAM KAYNAKLAR29.132.332 28.751.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19.507.879 17.922.247 7.862.561 11.070.502Satışların Maliyeti-18.507.268 -17.001.933 -7.316.720 -10.365.008TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.000.611 920.314 545.841 705.494BRÜT KAR (ZARAR)1.000.611 920.314 545.841 705.494Genel Yönetim Giderleri-595.767 -522.482 -270.284 -191.702Pazarlama Giderleri-21.969 -304.850 -21.969 -296.755Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.859.574 692.660 203.717 41.447Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.239.519 -1.081.986 284.144 -65.789ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.002.930 -296.344 741.449 192.695Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler57.198 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.060.128 -296.344 741.449 192.695Finansman Gelirleri34.881 0 34.881 0Finansman Giderleri-3.547 -9.565 -2.109 -1.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.091.462 -305.909 774.221 191.244Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-307.468 154.413 -166.269 154.413Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -373.785 0 -291.037 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 66.317 154.413 124.768 154.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)783.994 -151.496 607.952 345.657DÖNEM KARI (ZARARI)783.994 -151.496 607.952 345.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar262.252 81.134 180.003 38.265Ana Ortaklık Payları521.742 -232.630 427.949 307.392Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06522000 -0,02908000 0,05349000 0,03842000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)ifrs-full_BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06522000 -0,02908000 0,05349000 0,03842000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.020 17.644 -2.844 -15.222Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.559 21.456 -5.747 -19.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.539 -3.812 2.903 4.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.539 -3.812 2.903 4.405Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.020 17.644 -2.844 -15.222TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)802.014 -133.852 605.108 330.435Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar262.252 81.134 180.003 38.265Ana Ortaklık Payları539.762 -214.986 425.105 292.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057238BIST