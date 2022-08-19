***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:25
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 69.392 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 -8.690.763 3.295.946 1.101.722 4.397.668
Diğer Düzeltmeler
-52.135 -52.135 -52.135 -52.135 -52.135
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17.257 17.257 17.257 3.243.811 3.243.811
Transferler
1.024.353 -1.024.353 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.644 17.644 17.644 -232.630 -232.630 -214.986 81.134 -133.852
Dönem Karı (Zararı)
-232.630 -232.630 -232.630 81.134 -151.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.644 17.644 17.644 17.644 17.644
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
421.952 421.952 421.952 -246.369 175.583
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 34.901 34.901 34.901 264.952 -8.268.811 -232.630 -8.501.441 3.450.777 936.487 4.387.264
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 8.000.000 2.492.363 1.160.002 32.064 32.064 32.064 264.952 -8.268.811 795.606 -7.473.205 4.476.176 1.415.774 5.891.950
Diğer Düzeltmeler
6.215 6.215 6.215 6.215 -7.923 -1.708
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
38.279 38.279 38.279 4.482.391 1.407.851 5.890.242
Transferler
795.606 -795.606 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.020 18.020 18.020 521.742 521.742 539.762 262.252 802.014
Dönem Karı (Zararı)
521.742 521.742 521.742 262.252 783.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.020 18.020 18.020 18.020 18.020
Dönem Sonu Bakiyeler
17 8.000.000 2.492.363 1.160.002 56.299 56.299 56.299 264.952 -7.473.205 521.742 -6.951.463 5.022.153 1.670.103 6.692.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.016 -38.065
Dönem Karı (Zararı)
521.742 -232.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
645.924 188.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.642 83.867
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
46.766 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.861 78.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.861 40.241
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.498 1.247
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-850.055
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
876.553 1.247
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
305.503 -154.413
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.198
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-57.198
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
252.852 179.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-566.029 105.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.658.549 -4.563.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.658.549 -4.563.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.845 18.715
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.984 18.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.829 694
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.217.046 186.540
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-116.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
262.968 4.155.838
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
262.968 4.155.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.367 98.518
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
755.449 259.868
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
755.449 259.868
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-241.976 19.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.511 47.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
95.511 47.086
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
601.637 61.554
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-677.653 -99.619
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
204.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.333
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.718
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.339
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.467 150.811
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
150.811
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-53.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.511 112.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.511 112.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.019 35.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.530 147.988
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 112.530 37.019
Ticari Alacaklar
7 17.593.102 15.856.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.593.102 15.856.169
Diğer Alacaklar
9 1.025.654 1.001.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.025.654 1.001.825
Stoklar
8 165.244 1.382.290
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.420.542 2.420.542
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.420.542 2.420.542
Diğer Dönen Varlıklar
16 43.435 138.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 43.435 138.946
ARA TOPLAM
21.360.507 20.836.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.360.507 20.836.791
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.060.716 2.080.700
Maddi Duran Varlıklar
13 125.745 304.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 5.001.568 5.006.260
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 583.796 522.766
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.771.825 7.914.217
TOPLAM VARLIKLAR
29.132.332 28.751.008
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7 15.051.514 15.638.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.051.514 15.638.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 206.358 198.991
Diğer Borçlar
9 5.757.643 5.055.661
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 36.692 90.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.720.951 4.965.502
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 513.630 755.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 513.630 755.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 373.785 677.653
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 66.860 66.860
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 66.860 66.860
ARA TOPLAM
21.969.790 22.393.372
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.969.790 22.393.372
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.043 10.043
Diğer Borçlar
9 412.091 412.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 412.091 412.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 48.152 43.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 48.152 43.552
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.286 465.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.440.076 22.859.058
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.022.153 4.476.176
Ödenmiş Sermaye
17 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 56.299 32.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 56.299 32.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 56.299 32.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 264.952 264.952
Yasal Yedekler
17 264.952 264.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.473.205 -8.268.811
Net Dönem Karı veya Zararı
17 521.742 795.606
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 1.670.103 1.415.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.692.256 5.891.950
TOPLAM KAYNAKLAR
29.132.332 28.751.008
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19.507.879 17.922.247 7.862.561 11.070.502
Satışların Maliyeti
-18.507.268 -17.001.933 -7.316.720 -10.365.008
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.000.611 920.314 545.841 705.494
BRÜT KAR (ZARAR)
1.000.611 920.314 545.841 705.494
Genel Yönetim Giderleri
-595.767 -522.482 -270.284 -191.702
Pazarlama Giderleri
-21.969 -304.850 -21.969 -296.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.859.574 692.660 203.717 41.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.239.519 -1.081.986 284.144 -65.789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.002.930 -296.344 741.449 192.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
57.198 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.060.128 -296.344 741.449 192.695
Finansman Gelirleri
34.881 0 34.881 0
Finansman Giderleri
-3.547 -9.565 -2.109 -1.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.091.462 -305.909 774.221 191.244
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-307.468 154.413 -166.269 154.413
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -373.785 0 -291.037 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 66.317 154.413 124.768 154.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
783.994 -151.496 607.952 345.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
783.994 -151.496 607.952 345.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
262.252 81.134 180.003 38.265
Ana Ortaklık Payları
521.742 -232.630 427.949 307.392
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06522000 -0,02908000 0,05349000 0,03842000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
ifrs-full_BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06522000 -0,02908000 0,05349000 0,03842000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.020 17.644 -2.844 -15.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.559 21.456 -5.747 -19.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.539 -3.812 2.903 4.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.539 -3.812 2.903 4.405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.020 17.644 -2.844 -15.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
802.014 -133.852 605.108 330.435
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
262.252 81.134 180.003 38.265
Ana Ortaklık Payları
539.762 -214.986 425.105 292.170
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057238
BIST