***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.03.2022 09:21
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013333
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0158
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8502
En Düşük
14,8049
18:0516,2864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
18:05924,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -9,77
|Açılış
|: 923,60
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8395
|14,8537
|% 0,16
|
|Euro
|16,2747
|16,2967
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,4182
|19,5156
|% -0,37
|
|Frank
|15,8095
|15,9047
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9418
|3,9615
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-21,78
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-11,25
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,24
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem