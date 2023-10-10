Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.10.2023 18:59
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2023 00:24:40, 21.09.2023 19:24:35, 26.09.2023 19:39:44, 26.09.2023 19:44:29, 29.09.2023 20:41:13 ve 04.10.2023 00:32:57
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                    
Bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.,  Denizli ili Pamukkale ilçesindeki SS Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 10.10.2023 tarihinde yaptığı protokol ile bölgeye Kekik Yağı Sıkım Tesisi ile Organimineral Gübre Üretim Tesisi kurulması anlaşması Ek'te olup
 
Kekik yağı üretiminden yıllık 60 milyon TL brüt kar
Organimineral Gübre Tesisi'nden yıllık  69 milyon TL brüt kar beklenmektedir.
Her iki tesisin 2.400 m2 kapalı alan maliyeti ile birlikte ilk kurulum giderleri 90 milyon TL civarındadır.
Vergi ve amortismanlar düşüldüğünde projelerin geri dönüşüm süreleri 1 yıl 8 aydir.
.Detaylı finansal analiz Ek'tedir.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203983


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.443
Değişim :  3,04% |  249,35
Açılış :  8.305  
Önceki Kapanış :  8.193  
En Düşük
8.305 En Yüksek
8.451
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BVSAN 110,00 545.879.556 % 10,00  
ESCOM 59,95 107.169.743 % 10,00  
FONET 27,50 86.765.822 % 10,00  
TSPOR 3,85 234.216.396 % 10,00  
BFREN 11.939,70 113.552.572 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,7179 27,7253 % 0,20  
Euro 29,3981 29,4141 % 0,44  
Sterlin 33,9177 34,0878 % 0,40  
Frank 30,5198 30,7037 % 0,34  
Riyal 7,3692 7,4062 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 -1,35  
Altın Gr. 1.659 1.659 1,99  
Cumhuriyet 11.506 11.680 135,00  
Tam 11.272 11.385 53,00  
Yarım 5.653 5.710 27,00  
Çeyrek 2.818 2.855 13,00  
Gümüş.Ons 21,77 21,79 -0,11  
Gümüş Gr. 19,42 19,46 -0,04  
B. Petrol 87,88 87,88 -0,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru