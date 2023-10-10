***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.09.2023 00:24:40, 21.09.2023 19:24:35, 26.09.2023 19:39:44, 26.09.2023 19:44:29, 29.09.2023 20:41:13 ve 04.10.2023 00:32:57Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş., Denizli ili Pamukkale ilçesindeki SS Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 10.10.2023 tarihinde yaptığı protokol ile bölgeye Kekik Yağı Sıkım Tesisi ile Organimineral Gübre Üretim Tesisi kurulması anlaşması Ek'te olupKekik yağı üretiminden yıllık 60 milyon TL brüt karOrganimineral Gübre Tesisi'nden yıllık 69 milyon TL brüt kar beklenmektedir.Her iki tesisin 2.400 m2 kapalı alan maliyeti ile birlikte ilk kurulum giderleri 90 milyon TL civarındadır.Vergi ve amortismanlar düşüldüğünde projelerin geri dönüşüm süreleri 1 yıl 8 aydir..Detaylı finansal analiz Ek'tedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203983BIST