***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
11.04.2023 18:18
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2022 18:17:21
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/04/2023
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
Başvuru Sonucu
Başvuru henüz yapılmadı
Açıklamalar
04.10.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda yapmış olduğumuz açıklamada Şirketimizin Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmesine neden olan olumsuzlukların ortadan kalkmasını müteakip, yeniden Alt Pazar da işlem görmesini temin etmek amacıyla gerekli olan düzenlemeleri ve başvuruları yapmak ve işlemleri takip etmek için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Çalışmalar tamamlanmış olup Yönetim Kurulumuz Şirketimizin halen işlem gördüğü Yakın İzleme Pazarı'ndan bir üst Pazar olan Alt Pazar'da işlem görebilmesini teminen Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına müracaat edilmesi hususunda oy birliği ile karar vermiştir. En kısa sürede gerekli başvurularda bulunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136545
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1036
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.242,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.242,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2859
|19,2923
|% 0,12
|
|Euro
|21,0244
|21,0289
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,8819
|24,0017
|% 0,37
|
|Frank
|21,2550
|21,3830
|% 0,69
|
|Riyal
|5,1266
|5,1523
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,60
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|8,00
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.531
|8.605
|26,00
|
|Yarım
|4.167
|4.210
|12,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.105
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,13
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|1,01
|