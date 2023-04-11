***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2022 18:17:21Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi11/04/2023Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru TarihiBaşvuru SonucuBaşvuru henüz yapılmadıAçıklamalar04.10.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda yapmış olduğumuz açıklamada Şirketimizin Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmesine neden olan olumsuzlukların ortadan kalkmasını müteakip, yeniden Alt Pazar da işlem görmesini temin etmek amacıyla gerekli olan düzenlemeleri ve başvuruları yapmak ve işlemleri takip etmek için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Çalışmalar tamamlanmış olup Yönetim Kurulumuz Şirketimizin halen işlem gördüğü Yakın İzleme Pazarı'ndan bir üst Pazar olan Alt Pazar'da işlem görebilmesini teminen Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına müracaat edilmesi hususunda oy birliği ile karar vermiştir. En kısa sürede gerekli başvurularda bulunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136545BIST