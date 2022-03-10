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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2022 18:31
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARIM ÜRÜNLERİ VE KURU GIDA 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
NAVİGA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. HAZIR GİYİM TASARIM, İMALAT VE PAZARLAMA SATIŞ 500000 251000 TRY 50,20 BAĞLI ORTAKLIK
BALKANEY GIDA TURİZM TİCARET A.Ş. GIDA 50000 50000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009188


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTTO 34,98 1.031.945 % 10,00  
UZERB 42,90 848.898 % 10,00  
GZNMI 18,63 8.240.254 % 9,98  
KARYE 17,32 67.250.411 % 9,97  
PAPIL 20,00 18.012.642 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8219 14,8320 % 1,25  
Euro 16,3680 16,4159 % 1,00  
Sterlin 19,3928 19,4900 % 0,79  
Frank 15,8907 15,9865 % 0,95  
Riyal 3,9407 3,9605 % 1,30  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 951 951 12,34  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,87 25,90 0,14  
Seans Raporu 18:05
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