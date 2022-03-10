***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2022 18:31
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARIM ÜRÜNLERİ VE KURU GIDA 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
NAVİGA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. HAZIR GİYİM TASARIM, İMALAT VE PAZARLAMA SATIŞ 500000 251000 TRY 50,20 BAĞLI ORTAKLIK
BALKANEY GIDA TURİZM TİCARET A.Ş. GIDA 50000 50000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009188
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,8320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1835
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9295
En Düşük
14,6097
18:0516,4159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1618
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
18:05951,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,71
|Açılış
|: 951,34
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8219
|14,8320
|% 1,25
|
|Euro
|16,3680
|16,4159
|% 1,00
|
|Sterlin
|19,3928
|19,4900
|% 0,79
|
|Frank
|15,8907
|15,9865
|% 0,95
|
|Riyal
|3,9407
|3,9605
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|951
|951
|12,34
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,14
|