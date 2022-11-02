***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.11.2022 20:46
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []antolon, t-shirt, kimono, elbise, ceket, bluz, gömlek, triko, etek, mont, hırka gibi ürünlerin siparişini içermektedir. Sözleşme tutarı 193.548 US Doları (Yüzdoksanüçbinbeşyüzkırksekiz Amerikan Doları) dır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076404
BIST
12:104.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 69,13
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.180
En Düşük
4.131
12:1018,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
12:1018,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
12:10987,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 12,12
|Açılış
|: 987,53
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler12:08
|MIATK
|83,15
|51.895.048
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.379.516
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.426.023
|% 9,96
|
|DOKTA
|53,20
|30.487.384
|% 8,79
|
|GSDHO
|6,68
|293.576.984
|% 8,62
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|31,74
|76.859.760
|% -9,26
|
|KIMMR
|10,72
|19.968.358
|% -5,05
|
|OYYAT
|35,90
|45.642.418
|% -4,93
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|THYAO
|105,70
|4.788.114.245
|% 3,83
|
|EREGL
|32,32
|4.037.831.511
|% 6,74
|
|TUPRS
|427,90
|2.467.241.232
|% 5,01
|
|KRDMD
|12,58
|1.978.136.227
|% 3,88
|
|SASA
|145,50
|1.592.024.511
|% 7,06
|
|EKGYO
|4,59
|851.866.078
|% 1,32
|
|KRDMD
|12,58
|1.978.136.227
|% 3,88
|
|EREGL
|32,32
|4.037.831.511
|% 6,74
|
|ODAS
|8,90
|794.293.261
|% 2,77
|
|ISCTR
|8,82
|737.107.230
|% 1,38
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6190
|18,6227
|% 0,04
|
|Euro
|18,2219
|18,2289
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,8492
|20,9537
|% 0,68
|
|Frank
|18,3544
|18,4649
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,05
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|21,81
|
|Altın Gr.
|987
|988
|12,12
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|69,00
|
|Tam
|6.622
|6.676
|42,00
|
|Yarım
|3.227
|3.266
|22,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,23
|
|B. Petrol
|96,69
|96,69
|2,02
|