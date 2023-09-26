***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.09.2023 00:24:40 ve 21.09.2023 19:24:35Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma KooperatifiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıKira süresi 20+ yıla çıkarılmış ve arazilerin organimineral gübre ihtiyacını hammadde karşılığında ödemesi yapılabilecektir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. (Balkaney Gıda), Denizli SS Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (kooperatif) ile yaptığı yıllık 2.000 ton kekik hammaddesinin yağının buharli distilasyon yoluyla çıkarılmasına ait ana prokotole ilaveten EK PROTOKOL yapmış bulunmaktadır.İşbu ek protokole göre kira süresini 20+ yıla çıkarmakla beraber arazilerin organimineral gübre ihtiyacını hammadde karşılığında ödeme anlaşmamız bulunmaktadır.Organimineral gübre temini şimdilik alım yoluyla karşılanacak olsa da organimineral gübre üretim tesisi ile ilgili anaerobik sistemle kurulabilecek tesis için teknik görüşmelere ve hammadde sağlayacak bölgeler arasında araştırmaya başlanılmıştır.Ek protokol metni Ek'te pdf olarak gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197499BIST