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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.09.2023 19:39
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2023 00:24:40 ve 21.09.2023 19:24:35
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Kira süresi 20+ yıla çıkarılmış ve arazilerin organimineral gübre ihtiyacını hammadde karşılığında ödemesi yapılabilecektir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

       Bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. (Balkaney Gıda), Denizli  SS Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (kooperatif) ile yaptığı yıllık 2.000 ton kekik hammaddesinin yağının buharli distilasyon yoluyla çıkarılmasına ait ana prokotole ilaveten EK PROTOKOL yapmış bulunmaktadır.  
 İşbu  ek  protokole göre kira süresini 20+ yıla çıkarmakla beraber arazilerin organimineral gübre ihtiyacını hammadde karşılığında ödeme anlaşmamız bulunmaktadır.
Organimineral gübre temini şimdilik alım yoluyla karşılanacak olsa da organimineral gübre üretim tesisi ile ilgili anaerobik sistemle kurulabilecek tesis için teknik görüşmelere ve hammadde sağlayacak bölgeler arasında araştırmaya başlanılmıştır.
Ek protokol metni Ek'te pdf olarak gönderilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197499


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