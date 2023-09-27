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***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

27.09.2023 10:20
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
27/09/2023
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
27/09/2023
Sıra Açma Saati
10:45
Açıklamalar

ATSYH.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:45'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197564


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ALCAR 1.155,50 116.350.933 % 10,00  
MEPET 8,48 14.538.791 % 9,99  
GEREL 28,22 119.308.420 % 9,98  
CEMAS 5,92 184.597.293 % 9,23  
ANSGR 57,80 94.304.267 % 8,54  
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Frank 29,6944 29,8733 % 0,32  
Riyal 7,2604 7,2968 % 0,36  
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Altın Ons 1.897 1.897 -3,64  
Altın Gr. 1.666 1.666 2,63  
Cumhuriyet 11.338 11.509 -38,00  
Tam 11.050 11.144 -14,00  
Yarım 5.542 5.595 -7,00  
Çeyrek 2.762 2.797 -4,00  
Gümüş.Ons 22,79 22,81 -0,06  
Gümüş Gr. 20,02 20,05 0,04  
B. Petrol 93,02 93,02 0,59  
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