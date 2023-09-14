***ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ATSYH]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA) Atlantis Yatırım Holding AŞ (ATSYH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Ad SoyadMKK Sicil NoAhmet BÖLÜKBAŞOĞLU 13155887Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU 12755208Serap BÖLÜKBAŞOĞLU 34980803Ömer ŞAHİN 44476024Mehmet Emin ÖZBEK 44050391Yasin AKYOL 21981027Abdurrahman ÜSTÜNER 30301759Hilal Dilara AK 43079992B) Atlantis Yatırım Holding AŞ (ATSYH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine Kurulun V-101.1 sayılı Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulun 26.08.2022 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen kişiler hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verilmiştir.Ad SoyadMKK Sicil NoAhmet BÖLÜKBAŞOĞLU 13155887Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU 12755208Serap BÖLÜKBAŞOĞLU 34980803Ömer ŞAHİN 44476024Mehmet Emin ÖZBEK 44050391Yasin AKYOL 21981027Abdurrahman ÜSTÜNER 30301759Hilal DİLARA AK 43079992Karar 2023/54 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195182BIST