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***ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

14.09.2023 22:39
***ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

A) Atlantis Yatırım Holding AŞ (ATSYH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad
MKK Sicil No

Ahmet BÖLÜKBAŞOĞLU 13155887
Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU  12755208 
Serap BÖLÜKBAŞOĞLU  34980803 
Ömer ŞAHİN 44476024
Mehmet Emin ÖZBEK 44050391
Yasin AKYOL 21981027
Abdurrahman ÜSTÜNER 30301759
Hilal Dilara AK  43079992 
B) Atlantis Yatırım Holding AŞ (ATSYH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine Kurulun V-101.1 sayılı Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulun 26.08.2022 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen kişiler hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad
MKK Sicil No

Ahmet BÖLÜKBAŞOĞLU 13155887 
Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU 12755208
Serap BÖLÜKBAŞOĞLU 34980803
Ömer ŞAHİN  44476024
Mehmet Emin ÖZBEK 44050391 
Yasin AKYOL  21981027
Abdurrahman ÜSTÜNER 30301759 
Hilal DİLARA AK 43079992
Karar 2023/54 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195182


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