***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 12:48
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,28-3,5 fiyat aralığından 206100 adet alım, 40000 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki
paylarımız 16/03/2020 tarihi itibariyle %22,90 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/03/2020 206.100 40.000 166.100 5.273.266 5.439.366 % 22,2 % 22,2 % 22,9 % 22,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830327
BIST
12:5286.752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -26,09
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:526,4660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0674
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
12:527,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0833
|Açılış
|: 7,1130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
12:52309,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -4,69
|Açılış
|: 309,84
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.137
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|747.062
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,18
|481.606.236
|% 2,51
|
|ASELS
|22,28
|376.265.303
|% 1,36
|
|GARAN
|8,34
|321.816.830
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,12
|268.132.250
|% -1,35
|
|TSPOR
|2,56
|154.004.827
|% -5,19
|
|ODAS
|1,22
|90.904.633
|% 3,39
|
|YKBNK
|2,03
|136.187.892
|% -0,98
|
|TSPOR
|2,56
|154.004.827
|% -5,19
|
|THYAO
|8,18
|481.606.236
|% 2,51
|
|IHLGM
|0,80
|41.321.573
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7593
|7,7982
|% 0,93
|
|Frank
|6,7169
|6,7574
|% 1,32
|
|Riyal
|1,7177
|1,7264
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-38,90
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.060
|2.113
|-15,40
|
|Yarım
|996
|1.022
|-7,45
|
|Çeyrek
|499
|511
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|12,37
|12,41
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|-0,71
|