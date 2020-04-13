***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2020 18:49
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09/04/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,77-3,93 fiyat aralığından 176251 adet alım, işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki
paylarımız 09/04/2020 tarihi itibariyle %27,61 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/04/2020 176.251 0 176.251 6.382.195 6.558.446 % 26,87 % 26,87 % 27,61 % 27,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837590
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,0984
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1144
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,90
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 12,41
|Açılış
|: 375,90
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,59
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4860
|8,5285
|% 2,05
|
|Frank
|7,0034
|7,0456
|% 1,41
|
|Riyal
|1,8016
|1,8106
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|35,53
|
|Altın Gr.
|375
|376
|12,31
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.462
|81,80
|
|Tam
|2.468
|2.533
|87,90
|
|Yarım
|1.201
|1.233
|40,90
|
|Çeyrek
|602
|617
|20,70
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,47
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,05
|
|B. Petrol
|31,96
|31,96
|0,48
|