***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2021 09:40
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01/12/2021 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,72-3,90 fiyat aralığından 13050 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 01/12/2021 tarihi itibariyle %0,16 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/12/2021 13.050 13.050 24.000 37.050 % 0,1 % 0,1 % 0,16 % 0,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980612
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
0
En Düşük
0
18:0513,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0460
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
18:0515,2155
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1515
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,3540
En Düşük
14,9048
18:05760,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,63
|Açılış
|: 760,70
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3484
|13,3529
|% 0,35
|
|Euro
|15,1292
|15,2155
|% 1,01
|
|Sterlin
|17,6313
|17,7197
|% 0,15
|
|Frank
|14,3987
|14,4855
|% -0,01
|
|Riyal
|3,5362
|3,5540
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,60
|
|Altın Gr.
|769
|769
|8,03
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,68
|9,70
|0,18
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
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17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de