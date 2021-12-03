***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2021 09:40
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02/12/2021 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,90-3,97 fiyat aralığından 12500 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02/12/2021 tarihi itibariyle %0,21 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/12/2021 12.500 12.500 37.050 49.550 % 0,16 % 0,16 % 0,21 % 0,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980795
BIST
09:551.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,76
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.897
En Düşük
1.897
09:5513,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0416
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
09:5515,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0075
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
09:55778,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,09
|Açılış
|: 778,01
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,00
|416.454
|% 9,99
|
|MIATK
|40,88
|4.183.986
|% 9,95
|
|PCILT
|12,63
|376.462
|% 9,92
|
|MEGAP
|6,79
|435.205
|% 5,93
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|EKIZ
|7,31
|207.874
|% -4,82
|
|EMNIS
|20,38
|60.855
|% -2,58
|
|MARKA
|3,85
|64.926
|% -2,04
|
|ZRGYO
|2,60
|2.735.710
|% -1,89
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% 0,00
|
|GARAN
|11,68
|1.981.883.806
|% 0,26
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 0,00
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|942.291.528
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 0,00
|
|TSKB
|1,50
|285.080.991
|% 0,00
|
|GARAN
|11,68
|1.981.883.806
|% 0,26
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7095
|13,7169
|% 0,39
|
|Euro
|15,4744
|15,4891
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,1047
|18,1955
|% -0,30
|
|Frank
|14,7725
|14,8615
|% -0,29
|
|Riyal
|3,6318
|3,6501
|% -0,21
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,36
|
|Altın Gr.
|780
|780
|0,88
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,00
|
|B. Petrol
|70,87
|70,87
|1,20
|