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***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

03.12.2021 09:40
***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

02/12/2021 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,90-3,97 fiyat aralığından 12500 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02/12/2021 tarihi itibariyle %0,21 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/12/2021 12.500 12.500 37.050 49.550 % 0,16 % 0,16 % 0,21 % 0,21




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980795


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 56.367,00 1.014.606 % 10,00  
PKENT 4.478,00 416.454 % 9,99  
MIATK 40,88 4.183.986 % 9,95  
PCILT 12,63 376.462 % 9,92  
MEGAP 6,79 435.205 % 5,93  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 13,7095 13,7169 % 0,39  
Euro 15,4744 15,4891 % -0,13  
Sterlin 18,1047 18,1955 % -0,30  
Frank 14,7725 14,8615 % -0,29  
Riyal 3,6318 3,6501 % -0,21  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 4,36  
Altın Gr. 780 780 0,88  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,34 22,40 -0,02  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 -0,00  
B. Petrol 70,87 70,87 1,20  
Seans Raporu 09:55
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