***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2021 09:52
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03/12/2021 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,05-4,10 fiyat aralığından 6500 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03/12/2021 tarihi itibariyle %0,24 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/12/2021 6.500 6.500 49.550 56.050 % 0,21 % 0,21 % 0,24 % 0,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981064
BIST
14:151.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:1513,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0632
|Açılış
|: 13,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:1515,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0464
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:15789,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,65
|Açılış
|: 789,19
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:15
|RAYSG
|14,96
|4.006.922
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.853.977
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|156.620
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,69
|39.052.077
|% -9,04
|
|KTSKR
|32,64
|265.784.780
|% -8,62
|
|GARAN
|11,82
|1.947.039.147
|% 1,37
|
|THYAO
|18,54
|902.163.620
|% 0,05
|
|PETKM
|8,46
|817.892.029
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,52
|802.058.023
|% 2,33
|
|SISE
|13,14
|776.841.401
|% -0,83
|
|TSKB
|1,63
|479.455.443
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,52
|802.058.023
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|275.052.490
|% 1,84
|
|GARAN
|11,82
|1.947.039.147
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,22
|177.297.906
|% 0,83
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7749
|13,7818
|% 0,46
|
|Euro
|15,5689
|15,5826
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,2188
|18,3101
|% 0,61
|
|Frank
|14,8887
|14,9784
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6612
|3,6796
|% 0,42
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-0,59
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,65
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.190
|5.320
|0,97
|
|Yarım
|2.509
|2.573
|0,47
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|1,71
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30KONYA
Yüzde 4.49 oranında artışla 1, 035.90 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 812 adet işlem
-
14:29FMIZP
Yüzde 6.48 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 325, 024 adet işlem
-
14:28XU100
Endeks 1, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 18, 156.00 milyon TL de
-
14:28IDGYO
Yüzde -3.14 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 417, 837 adet işlem
-
14:27CRDFA
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 354, 387 adet işlem