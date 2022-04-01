***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2022 09:15
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31/03/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,89-3,98 fiyat aralığından 21000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 31/03/2022 tarihi itibariyle %4,15 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/03/2022 21.000 21.000 964.699 985.699 % 4,06 % 4,06 % 4,15 % 4,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014852
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0126
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6890
En Düşük
14,6377
18:0516,2524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2218
18:05913,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,44
|Açılış
|: 913,29
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|17,55
|389.313.147
|% 4,46
|
|YONGA
|23,24
|220.791
|% 1,11
|
|ULAS
|3,09
|676.223
|% 0,00
|
|TMSN
|16,65
|24.914.988
|% 0,00
|
|ORMA
|33,00
|427.023
|% 0,00
|
|ACSEL
|27,72
|14.208.754
|% 0,00
|
|ADEL
|27,40
|10.109.139
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|79.203.027
|% 0,00
|
|AEFES
|26,84
|105.970.633
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,32
|356.436.553
|% 0,00
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,00
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 0,00
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% 0,00
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6745
|14,6842
|% 0,09
|
|Euro
|16,2363
|16,2524
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,1969
|19,2932
|% -0,13
|
|Frank
|15,8175
|15,9128
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8983
|3,9179
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-0,90
|
|Altın Gr.
|914
|914
|0,36
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
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17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında