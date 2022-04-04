***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2022 09:02
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01/04/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,76-4,05 fiyat aralığından 253074 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 01/04/2022 tarihi itibariyle %5,22 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/04/2022 253.074 253.074 985.699 1.238.773 % 4,15 % 4,15 % 5,22 % 5,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015307
BIST
12:462.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 33,41
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.287
En Düşük
2.264
12:4614,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0343
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
12:4616,2115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0064
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
12:46911,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,80
|Açılış
|: 912,20
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IPEKE
|18,95
|131.526.753
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.599.201
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|162.862.030
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.081.027
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.732.107
|% 9,86
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,80
|13.068.957
|% -4,53
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|ETILR
|8,57
|337.955
|% -3,16
|
|PRKAB
|38,40
|20.453.566
|% -2,74
|
|SISE
|16,19
|1.507.904.603
|% 5,34
|
|GARAN
|12,47
|1.408.471.901
|% 0,16
|
|ASELS
|25,34
|1.382.095.540
|% 2,26
|
|KOZAL
|157,60
|1.318.331.059
|% 8,84
|
|THYAO
|33,00
|1.257.892.155
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,50
|1.186.224.596
|% 4,60
|
|KARSN
|5,82
|973.786.573
|% -2,51
|
|AKBNK
|7,43
|1.022.489.654
|% 1,64
|
|GARAN
|12,47
|1.408.471.901
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,44
|374.683.076
|% 3,61
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7104
|14,7178
|% 0,23
|
|Euro
|16,2029
|16,2115
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,2420
|19,3385
|% 0,23
|
|Frank
|15,8035
|15,8987
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9106
|3,9302
|% 0,21
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,87
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|22,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|23,91
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|11,57
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,94
|