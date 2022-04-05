***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 09:17
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04/04/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,94-4,02 fiyat aralığından 16000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04/04/2022 tarihi itibariyle %5,28 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/04/2022 16.000 16.000 1.238.773 1.254.773 % 5,22 % 5,22 % 5,28 % 5,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015720
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
0
En Düşük
0
18:0514,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7137
En Düşük
14,6627
18:0516,1475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0324
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1481
En Düşük
16,1032
18:05913,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,55
|Açılış
|: 913,10
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,16
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|58,00
|38.486.108
|% 3,25
|
|JANTS
|65,05
|37.194.559
|% 1,40
|
|HLGYO
|1,94
|48.270.084
|% 0,13
|
|SNGYO
|6,95
|38.162.096
|% 0,00
|
|OSMEN
|24,40
|4.720.123
|% 0,00
|
|VAKKO
|13,47
|27.323.199
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,95
|38.162.096
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,99
|654.669.043
|% 0,00
|
|OSMEN
|24,40
|4.720.123
|% 0,00
|
|POLHO
|3,03
|14.757.737
|% 0,00
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 0,00
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 0,00
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 0,00
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 0,00
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7044
|14,7087
|% 0,21
|
|Euro
|16,1305
|16,1511
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,2387
|19,3352
|% 0,19
|
|Frank
|15,8100
|15,9052
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9077
|3,9273
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,90
|
|Altın Gr.
|913
|914
|1,04
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 84 artarak (% 2.46 ) 2, 074
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IPEKE, ULUSE, LIDER, ULKER, AYGAZ, GEREL, ARMDA, ACSEL
-
17:59
KENT, GUBRF, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MGROS, DZGYO, ISYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında