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***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07.04.2022 09:40
***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

06/04/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,84-3,90 fiyat aralığından 9200 adet alım işlemi, 3593 satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06/04/2022 tarihi itibariyle %5,34 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/04/2022 9.200 3.593 5.607 1.262.273 1.267.880 % 5,31 % 5,31 % 5,34 % 5,34




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016751


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BIST En Aktif Hisseler10:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 121,20 304.091 % 9,98  
PAGYO 12,39 1.207.508 % 9,94  
ARMDA 103,80 7.732.908 % 9,90  
ATSYH 20,98 39.883 % 8,14  
ULUSE 178,80 20.628.576 % 7,91  
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10:55 Alış Satış %  
Dolar 14,7469 14,7485 % 0,29  
Euro 16,0836 16,0942 % 0,38  
Sterlin 19,2628 19,3594 % 0,50  
Frank 15,7547 15,8496 % 0,35  
Riyal 3,9205 3,9402 % 0,27  
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10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 0,97  
Altın Gr. 913 913 2,22  
Cumhuriyet 6.066 6.158 -23,00  
Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
Gümüş.Ons 24,31 24,34 -0,13  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,03  
B. Petrol 102 102 1,21  
Seans Raporu 10:55
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