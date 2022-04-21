***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2022 09:56
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
20/04/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,78-3,83 fiyat aralığından 10000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20/04/2022 tarihi itibariyle %5,59 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/04/2022 10.000 10.000 1.317.880 1.327.880 % 5,55 % 5,55 % 5,59 % 5,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022601
BIST
12:222.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 25,11
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.552
En Düşük
2.531
12:2214,6823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0110
|Açılış
|: 14,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6864
En Düşük
14,6564
12:2216,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1198
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
12:22917,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,61
|Açılış
|: 917,95
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
917,22
BIST En Aktif Hisseler12:22
|SMART
|6,27
|22.006.422
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.496.601
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|51.681.615
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,15
|2.152.541.221
|% 8,25
|
|TRGYO
|7,76
|100.862.435
|% 7,48
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,16
|91.896.027
|% -6,23
|
|MEPET
|3,47
|5.271.607
|% -4,67
|
|AVGYO
|3,02
|10.954.992
|% -3,21
|
|PNLSN
|11,69
|14.449.314
|% -3,15
|
|EKGYO
|3,15
|2.152.541.221
|% 8,25
|
|THYAO
|39,36
|1.749.918.735
|% 1,29
|
|GARAN
|14,44
|1.443.033.763
|% 1,76
|
|ASELS
|28,20
|1.184.874.640
|% 1,22
|
|YKBNK
|5,35
|751.154.017
|% 0,75
|
|EKGYO
|3,15
|2.152.541.221
|% 8,25
|
|ODAS
|2,60
|388.433.954
|% -0,38
|
|YKBNK
|5,35
|751.154.017
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,92
|416.521.599
|% 2,08
|
|GARAN
|14,44
|1.443.033.763
|% 1,76
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6793
|14,6823
|% 0,07
|
|Euro
|16,0323
|16,0517
|% 0,75
|
|Sterlin
|19,1100
|19,2059
|% -0,02
|
|Frank
|15,4116
|15,5045
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9022
|3,9218
|% 0,06
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-12,03
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|-9,00
|
|Tam
|6.065
|6.216
|-12,85
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-6,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,27
|