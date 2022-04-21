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***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.04.2022 09:56
***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

20/04/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,78-3,83 fiyat aralığından 10000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20/04/2022 tarihi itibariyle %5,59 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/04/2022 10.000 10.000 1.317.880 1.327.880 % 5,55 % 5,55 % 5,59 % 5,59




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022601


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SMART 6,27 22.006.422 % 10,00  
DAGHL 23,32 8.496.601 % 10,00  
TRCAS 5,79 51.681.615 % 9,87  
EKGYO 3,15 2.152.541.221 % 8,25  
TRGYO 7,76 100.862.435 % 7,48  
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12:22 Alış Satış %  
Dolar 14,6793 14,6823 % 0,07  
Euro 16,0323 16,0517 % 0,75  
Sterlin 19,1100 19,2059 % -0,02  
Frank 15,4116 15,5045 % 0,04  
Riyal 3,9022 3,9218 % 0,06  
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12:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 -12,03  
Altın Gr. 918 918 -5,16  
Cumhuriyet 6.098 6.190 -9,00  
Tam 6.065 6.216 -12,85  
Yarım 2.932 3.007 -6,21  
Çeyrek 1.470 1.504 -3,11  
Gümüş.Ons 24,92 24,95 -0,27  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 -0,13  
B. Petrol 108 108 1,27  
Seans Raporu 12:22
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