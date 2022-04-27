***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2022 09:10
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
26/04/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,64-3,69 fiyat aralığından 3000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26/04/2022 tarihi itibariyle %5,67 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/04/2022 3.000 3.000 1.342.880 1.345.880 % 5,65 % 5,65 % 5,67 % 5,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024130
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,8115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0129
|Açılış
|: 21,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7300
|
14,8126
En Düşük
14,7775
18:0515,7544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 11,2249
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1969
|
15,7886
En Düşük
15,7303
18:05904,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,19
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|9,70
|37.525.905
|% 100,00
|
|OZKGY
|9,70
|37.525.905
|% 100,00
|
|MARTI
|1,85
|8.411.970
|% 58,12
|
|ALBRK
|1,81
|23.012.927
|% 25,92
|
|CLEBI
|262,60
|129.110.492
|% 2,64
|
|AKSEN
|16,15
|164.194.679
|% 0,00
|
|ALMAD
|2,26
|3.045.183
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,13
|34.500.131
|% 0,00
|
|ARZUM
|15,62
|4.870.997
|% 0,00
|
|ATATP
|58,80
|14.482.072
|% 0,00
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,00
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% 0,00
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% 0,00
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8073
|14,8115
|% 0,09
|
|Euro
|15,7428
|15,7544
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,5853
|18,6785
|% 0,20
|
|Frank
|15,3045
|15,3967
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9358
|3,9556
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-4,18
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
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17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de