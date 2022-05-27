***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2022 10:06
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
26/05/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,76-3,85 fiyat aralığından 21000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26/05/2022 tarihi itibariyle %7,02 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/05/2022 21.000 21.000 1.646.486 1.667.486 % 6,93 % 6,93 % 7,02 % 7,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032867
BIST
11:282.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,40
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:2816,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0510
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3998
En Düşük
16,3130
11:2817,6056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0460
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:28979,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,34
|Açılış
|: 979,93
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,33
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:28
|RODRG
|17,60
|3.450.390
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,99
|12.768.423
|% 9,91
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,90
|13.350.749
|% 7,73
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,90
|93.490.218
|% -4,61
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|PENTA
|391,70
|36.192.446
|% -3,28
|
|MEPET
|3,57
|10.277.773
|% -2,72
|
|THYAO
|44,40
|1.221.786.320
|% -0,13
|
|KARSN
|6,55
|909.517.538
|% 2,34
|
|EREGL
|33,46
|838.760.816
|% 3,21
|
|KRDMD
|14,94
|792.435.765
|% 1,98
|
|KOZAL
|192,50
|453.198.760
|% -0,62
|
|KARSN
|6,55
|909.517.538
|% 2,34
|
|DOHOL
|3,82
|314.744.345
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,30
|82.068.043
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|156.462.236
|% 0,77
|
|HALKB
|5,67
|332.758.382
|% 2,53
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3865
|16,3998
|% 0,31
|
|Euro
|17,5851
|17,6056
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,6204
|20,7238
|% 0,36
|
|Frank
|17,0363
|17,1389
|% 0,35
|
|Riyal
|4,3565
|4,3783
|% 0,27
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|8,65
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,27
|