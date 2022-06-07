***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2022 09:25
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
06/06/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,75-3,81 fiyat aralığından 71050 adet alım işlemi, 29645 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06/06/2022 tarihi itibariyle %7,65 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/05/2022 71.050 29.645 41.405 1.775.903 1.817.308 % 7,48 % 7,48 % 7,65 % 7,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035127
BIST
10:232.646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,38
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.638
10:2316,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1498
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7307
En Düşük
16,5644
10:2317,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2258
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9673
En Düşük
17,7366
10:23991,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,84
|Açılış
|: 991,60
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
992,29
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler10:23
|MARTI
|1,36
|585.739
|% 36,00
|
|KRSTL
|8,08
|11.754.371
|% 8,60
|
|RYSAS
|8,93
|17.260.847
|% 8,24
|
|TETMT
|276,50
|13.317.319
|% 7,80
|
|DAGHL
|31,96
|2.660.840
|% 7,61
|
|MZHLD
|71,95
|6.105.606
|% -9,95
|
|TOASO
|73,80
|461.593.026
|% -6,29
|
|DGGYO
|9,70
|613.708
|% -4,90
|
|TEZOL
|17,33
|1.075.036
|% -4,83
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|THYAO
|48,24
|748.019.372
|% 0,79
|
|TOASO
|73,80
|461.593.026
|% -6,29
|
|SASA
|45,12
|400.945.029
|% 1,90
|
|SAHOL
|21,22
|360.531.115
|% 1,34
|
|SISE
|22,14
|339.357.068
|% 1,19
|
|TSKB
|2,40
|107.973.852
|% 3,00
|
|EKGYO
|2,89
|112.345.146
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,32
|50.059.358
|% 1,54
|
|KARSN
|7,39
|232.426.605
|% 1,93
|
|DOHOL
|4,18
|110.712.310
|% -0,24
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7127
|16,7232
|% 0,90
|
|Euro
|17,9231
|17,9673
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,8028
|20,9071
|% 0,55
|
|Frank
|17,1156
|17,2187
|% 0,74
|
|Riyal
|4,4447
|4,4670
|% 0,97
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|3,31
|
|Altın Gr.
|986
|987
|5,90
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|21,99
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,88
|