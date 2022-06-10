***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.06.2022 11:56
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09/06/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,65-3,70 fiyat aralığından 10000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09/06/2022 tarihi itibariyle %7,69 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/05/2022 10.000 10.000 1.817.308 1.827.308 % 7,65 % 7,65 % 7,69 % 7,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036675
BIST
13:242.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,57
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:2417,0623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0553
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:2418,1338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1227
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:241.012,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,05
|Açılış
|: 1.012,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:22
|MAVI
|47,30
|85.457.194
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|10.659.887
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|309.005.988
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.114.600
|% 9,91
|
|BRKO
|1,14
|1.144.761
|% 9,62
|
|TSGYO
|6,10
|86.997.825
|% -9,63
|
|OYYAT
|63,00
|70.165.554
|% -8,50
|
|MAGEN
|12,83
|68.370.183
|% -4,33
|
|DOCO
|1.572,30
|20.827.205
|% -4,13
|
|PSGYO
|9,98
|46.652.538
|% -3,29
|
|THYAO
|47,62
|3.167.719.132
|% -1,49
|
|AKBNK
|8,63
|1.086.822.965
|% 3,11
|
|SISE
|22,52
|1.075.038.045
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,78
|951.904.611
|% 2,80
|
|GARAN
|15,43
|896.691.749
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,78
|951.904.611
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,67
|373.016.149
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,16
|548.601.287
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,63
|1.086.822.965
|% 3,11
|
|TSKB
|2,45
|253.277.727
|% 2,51
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0566
|17,0720
|% -0,27
|
|Euro
|18,0985
|18,1422
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,2309
|21,3373
|% -0,71
|
|Frank
|17,3523
|17,4568
|% -0,50
|
|Riyal
|4,5431
|4,5659
|% -0,38
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-5,66
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.813
|-81,00
|
|Tam
|6.670
|6.854
|-74,87
|
|Yarım
|3.224
|3.316
|-36,22
|
|Çeyrek
|1.617
|1.658
|-18,11
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,13
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,84
|