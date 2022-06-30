***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2022 10:20
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29/06/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,68-3,72 fiyat aralığından 5000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29/06/2022 tarihi itibariyle %7,84 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/06/2022 5.000 5.000 1.857.308 1.862.308 % 7,82 % 7,82 % 7,84 % 7,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040232
BIST
12:042.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,87
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:0416,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0400
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:0417,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0481
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:04973,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 973,45
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:04
|YGGYO
|22,90
|1.624.919
|% 9,99
|
|RTALB
|7,31
|70.740.263
|% 7,66
|
|BMSCH
|10,62
|69.048.321
|% 7,27
|
|PEGYO
|1,85
|19.847.171
|% 6,94
|
|ISGYO
|13,76
|116.142.521
|% 5,85
|
|LIDFA
|11,34
|19.134.906
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.291.765
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,30
|15.651.274
|% -6,47
|
|THYAO
|45,90
|1.662.986.656
|% -0,61
|
|SISE
|21,36
|1.437.521.276
|% 3,29
|
|EREGL
|26,56
|509.089.371
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,01
|471.688.652
|% -1,34
|
|SAHOL
|19,02
|396.061.497
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,64
|346.169.155
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,30
|360.838.173
|% 0,23
|
|ODAS
|2,86
|215.417.441
|% -1,38
|
|TSKB
|1,93
|135.727.780
|% -4,46
|
|SISE
|21,36
|1.437.521.276
|% 3,29
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6684
|16,6782
|% 0,24
|
|Euro
|17,4053
|17,4358
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,1776
|20,2788
|% 0,30
|
|Frank
|17,3769
|17,4816
|% 0,09
|
|Riyal
|4,4311
|4,4533
|% 0,18
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,74
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|-4,00
|
|Tam
|6.496
|6.585
|-56,00
|
|Yarım
|3.180
|3.220
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,18
|