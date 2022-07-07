***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.07.2022 10:02
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
06/07/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,65-3,66 fiyat aralığından 20000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06/07/2022 tarihi itibariyle %8,14 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/07/2022 20.000 20.000 1.912.308 1.932.308 % 8,05 % 8,05 % 8,14 % 8,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042749
BIST
11:562.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,42
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.406
11:5617,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0831
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
11:5617,6826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1346
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:56967,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,28
|Açılış
|: 967,99
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:54
|RUBNS
|15,12
|3.120.617
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.152.631
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZFAS
|2,46
|2.188.228
|% 9,54
|
|FONET
|13,85
|14.182.518
|% 9,31
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|GZNMI
|46,98
|19.111.931
|% -5,85
|
|KZBGY
|85,60
|1.328.237
|% -3,82
|
|EUKYO
|3,25
|146.469
|% -2,69
|
|KRDMA
|8,33
|13.874.196
|% -2,23
|
|THYAO
|48,24
|1.091.589.388
|% -0,37
|
|SISE
|21,38
|569.951.732
|% 0,09
|
|EREGL
|26,14
|553.476.124
|% -1,95
|
|SASA
|41,20
|413.407.479
|% 2,23
|
|KOZAL
|165,70
|369.580.944
|% -2,10
|
|YKBNK
|4,24
|230.907.533
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,74
|129.545.088
|% -0,72
|
|AKBNK
|8,00
|286.770.029
|% 1,14
|
|ODAS
|2,79
|94.455.181
|% 0,72
|
|ISCTR
|4,48
|147.859.937
|% 0,90
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2878
|17,2921
|% 0,44
|
|Euro
|17,6515
|17,6786
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,6167
|20,7201
|% 0,76
|
|Frank
|17,7311
|17,8379
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5920
|4,6150
|% 0,44
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,96
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,10
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.503
|6.594
|-14,00
|
|Yarım
|3.183
|3.224
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,32
|