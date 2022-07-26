***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.07.2022 09:05
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25/07/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,77-3,82 fiyat aralığından 101787 adet alım işlemi, 1787 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 25/07/2022 tarihi itibariyle %8,56 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/07/2022 101.787 1.787 100.000 1.932.308 2.032.308 % 8,14 % 8,14 % 8,56 % 8,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047656
BIST
10:382.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,60
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
10:3817,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1020
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8786
En Düşük
17,7680
10:3818,2715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0703
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2986
En Düşük
18,1811
10:38992,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,08
|Açılış
|: 992,12
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:38
|NTGAZ
|9,84
|26.520.020
|% 9,94
|
|BIZIM
|20,48
|25.108.931
|% 7,85
|
|MIPAZ
|7,83
|16.304.719
|% 7,55
|
|INTEM
|78,45
|23.286.563
|% 7,25
|
|DESPC
|12,53
|4.057.732
|% 7,19
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|KZBGY
|82,30
|10.002.743
|% -4,30
|
|RTALB
|9,91
|26.365.105
|% -2,94
|
|RHEAG
|1,98
|329.953
|% -2,94
|
|THYAO
|49,78
|1.075.350.153
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,25
|618.106.554
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,77
|432.009.063
|% -0,83
|
|SISE
|21,20
|239.559.192
|% -0,19
|
|TUPRS
|259,50
|235.882.019
|% 2,57
|
|EKGYO
|3,25
|618.106.554
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,50
|207.238.664
|% 0,67
|
|YKBNK
|4,77
|432.009.063
|% -0,83
|
|TSKB
|2,43
|140.260.544
|% 0,00
|
|ODAS
|3,75
|154.764.934
|% -1,06
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8517
|17,8741
|% 0,57
|
|Euro
|18,2557
|18,2715
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,4768
|21,5845
|% 0,56
|
|Frank
|18,4531
|18,5643
|% 0,53
|
|Riyal
|4,7414
|4,7652
|% 0,52
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|5,51
|
|Altın Gr.
|992
|992
|8,93
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.677
|6.742
|26,00
|
|Yarım
|3.253
|3.296
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,86
|