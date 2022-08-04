***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2022 09:50
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03/08/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,90-3,95 fiyat aralığından 100000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03/08/2022 tarihi itibariyle %9,19 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/08/2022 100.000 100.000 2.083.710 2.183.710 % 8,77 % 8,77 % 9,19 % 9,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051696
BIST
10:512.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 38,16
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:5117,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:5118,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0691
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:511.024,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.024,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:49
|KRPLS
|8,26
|54.356.125
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.263.898
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,01
|19.706.899
|% 9,63
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|CEMTS
|34,56
|110.608.615
|% 7,53
|
|RAYSG
|11,00
|530.154
|% -5,50
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,40
|17.962.645
|% -4,54
|
|KLRHO
|17,86
|2.991.904
|% -2,88
|
|SANEL
|10,88
|1.009.355
|% -2,68
|
|HEKTS
|37,90
|1.628.701.143
|% 6,70
|
|THYAO
|55,75
|1.395.794.501
|% 1,36
|
|SISE
|23,68
|729.455.256
|% 1,72
|
|SASA
|50,85
|453.276.331
|% 2,03
|
|EREGL
|27,98
|379.711.419
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|249.788.084
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,22
|293.006.962
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,94
|148.191.729
|% 6,01
|
|SEGYO
|1,13
|69.128.668
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,97
|291.743.258
|% 1,02
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9595
|17,9699
|% 0,24
|
|Euro
|18,2932
|18,3126
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,8005
|21,9098
|% 0,42
|
|Frank
|18,6075
|18,7196
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7649
|4,7888
|% 0,26
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|8,36
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,45
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.873
|6.935
|32,00
|
|Yarım
|3.349
|3.391
|16,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|96,16
|96,16
|-0,62
|
Seans Raporu
10:49
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11:04SKBNK
Yüzde 6.01 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 388, 427 adet işlem
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11:03KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 641, 075 adet işlem
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11:02XU100
Endeks 2, 723 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 11, 378.00 milyon TL de
-
11:02TMSN
Yüzde 7.86 oranında artışla 58.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 890, 599 adet işlem
-
11:01CEMTS
Yüzde 7.47 oranında artışla 34.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 187, 165 adet işlem