***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2022 08:49
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22/08/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,00-4,00 fiyat aralığından 100000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 22/08/2022 tarihi itibariyle %9,62 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/08/2022 100.000 100.000 2.183.790 2.283.790 % 9,19 % 9,19 % 9,62 % 9,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057659
BIST
10:213.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 29,67
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.094
En Düşük
3.070
10:2118,1304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1304
En Düşük
18,0210
10:2118,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
10:211.011,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.011,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:21
|BFREN
|1.306,80
|10.144.231
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.676.799
|% 9,97
|
|CMBTN
|344,20
|17.303.618
|% 6,43
|
|FMIZP
|132,20
|22.026.607
|% 5,59
|
|ULAS
|3,85
|168.510
|% -3,75
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|OYLUM
|3,72
|8.505.682
|% -2,87
|
|THYAO
|68,65
|708.924.547
|% 1,33
|
|SISE
|25,78
|352.726.118
|% 1,58
|
|ASELS
|26,10
|316.456.599
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,92
|301.897.348
|% 1,03
|
|PETKM
|12,08
|251.938.731
|% 0,92
|
|EKGYO
|3,92
|301.897.348
|% 1,03
|
|ALBRK
|2,18
|93.783.687
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,85
|239.472.367
|% 1,04
|
|IHLAS
|0,61
|22.637.339
|% 1,67
|
|ISCTR
|7,66
|249.476.225
|% 2,68
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1155
|18,1304
|% 0,36
|
|Euro
|17,9863
|18,0030
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2097
|21,3160
|% 0,18
|
|Frank
|18,7073
|18,8200
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8112
|4,8353
|% 0,41
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-0,82
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,58
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.820
|6.880
|-2,00
|
|Yarım
|3.323
|3.363
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,03
|
|B. Petrol
|97,28
|97,28
|0,80
|
Seans Raporu
10:21
daha fazla
-
10:36MRGYO
Yüzde 4.85 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 747, 163 adet işlem
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10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 17 artarak (% 0.91 ) 3, 350
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:35XU100
Endeks 3, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 6, 945.00 milyon TL de
-
10:35TSKB
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 196, 963 adet işlem