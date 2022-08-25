***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2022 09:38
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24/08/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,09-4,14 fiyat aralığından 20000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24/08/2022 tarihi itibariyle %9,70 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/08/2022 20.000 20.000 2.283.790 2.303.790 % 9,62 % 9,62 % 9,7 % 9,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058281
BIST
11:053.110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 49,57
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.114
En Düşük
3.075
11:0518,1713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:0518,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0869
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:051.029,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.029,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,30
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.581.879
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.171.728
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|33.836.728
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,94
|211.926.353
|% -6,60
|
|THYAO
|70,55
|2.438.782.941
|% 2,77
|
|ISCTR
|7,67
|1.868.818.503
|% 1,86
|
|YKBNK
|6,20
|874.353.475
|% 2,65
|
|EKGYO
|3,85
|767.450.140
|% 1,32
|
|GARAN
|24,66
|743.579.612
|% 5,29
|
|ISCTR
|7,67
|1.868.818.503
|% 1,86
|
|EKGYO
|3,85
|767.450.140
|% 1,32
|
|YKBNK
|6,20
|874.353.475
|% 2,65
|
|ALBRK
|2,48
|237.718.750
|% 5,53
|
|DOHOL
|5,08
|410.998.136
|% 3,04
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1588
|18,1760
|% 0,19
|
|Euro
|18,1638
|18,1722
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,4513
|21,5589
|% 0,58
|
|Frank
|18,8020
|18,9152
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8176
|4,8418
|% 0,12
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|11,57
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.900
|6.954
|39,00
|
|Yarım
|3.362
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,86
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18PINSU
Yüzde 4.97 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 778, 165 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 3, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 15, 802.00 milyon TL de
-
11:17MERKO
Yüzde 4.99 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 471, 531 adet işlem
-
11:15HEDEF
Yüzde 7.72 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 172, 780 adet işlem
-
11:14ALBRK
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 844, 066 adet işlem