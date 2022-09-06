***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2022 08:29
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05/09/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,31-4,74 fiyat aralığından 452917 adet alım işlemi, 112305 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05/09/2022 tarihi itibariyle %11,47 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/09/2022 452.917 112.305 340.612 2.383.790 2.724.402 % 10,04 % 10,04 % 11,47 % 11,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060324
BIST
10:063.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 50,35
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.418
En Düşük
3.382
10:0618,2382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2382
En Düşük
18,1962
10:0618,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0971
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2006
En Düşük
18,0825
10:061.007,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.007,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ICBCT
|8,72
|18.017.853
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,05
|12.797.814
|% 8,00
|
|VKING
|7,50
|997.922
|% 7,91
|
|KRDMD
|13,85
|396.278.942
|% 7,53
|
|MTRKS
|38,52
|6.500.481
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|2.868.927
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|AYCES
|63,80
|475.363
|% -5,34
|
|HKTM
|24,42
|7.920.847
|% -4,98
|
|EREGL
|33,06
|598.834.207
|% 6,71
|
|YKBNK
|8,25
|447.709.628
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,85
|396.278.942
|% 7,53
|
|THYAO
|75,10
|395.351.682
|% -0,07
|
|SISE
|26,08
|313.000.794
|% 1,32
|
|YKBNK
|8,25
|447.709.628
|% 1,73
|
|EKGYO
|4,49
|233.871.856
|% 2,51
|
|KRDMD
|13,85
|396.278.942
|% 7,53
|
|AKBNK
|14,70
|278.542.160
|% 3,59
|
|ISCTR
|10,04
|187.369.562
|% 4,15
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2207
|18,2305
|% 0,08
|
|Euro
|18,1710
|18,1867
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0650
|21,1707
|% 0,66
|
|Frank
|18,5037
|18,6152
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8350
|4,8593
|% 0,06
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|9,45
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.783
|6.845
|33,00
|
|Yarım
|3.305
|3.347
|16,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,36
|