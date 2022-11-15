***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2022 09:35
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14/11/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,39-2,72 fiyat aralığından 474597 adet ATAGY.R alım işlemi, 165597 adet ATAGY.R satım işlemi, 3,46-3,71 fiyat aralığından 285893 adet ATAGY.E alım işlemi, 380893 adet ATAGY.E satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 14/11/2022 tarihi itibariyle %11,82 sınırına ulaşmıştır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/11/2022 760.490 546.490 214.000 5.398.804 5.612.804 % 11,37 % 11,37 % 11,82 % 11,82
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079929
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,6054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
18:1019,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2614
En Düşük
19,1707
18:101.058,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.058,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,92
|63.625.245
|% 0,00
|
|TEZOL
|27,58
|143.555.029
|% 0,00
|
|YEOTK
|90,30
|118.137.324
|% 0,00
|
|ULUFA
|4,19
|48.948.024
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,92
|63.625.245
|% 0,00
|
|TEZOL
|27,58
|143.555.029
|% 0,00
|
|YEOTK
|90,30
|118.137.324
|% 0,00
|
|ULUFA
|4,19
|48.948.024
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5845
|18,6054
|% 0,01
|
|Euro
|19,2014
|19,2453
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,8305
|21,9399
|% 0,12
|
|Frank
|19,6229
|19,7411
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9325
|4,9573
|% -0,04
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.059
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.986
|7.130
|-4,00
|
|Yarım
|3.393
|3.486
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.742
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,17
|0,01
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|-0,39
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
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17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN