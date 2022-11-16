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***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

16.11.2022 09:37
***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

15/11/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,50-2,78 fiyat aralığından 225466 adet ATAGY.R alım işlemi, 11264 adet ATAGY.R satım işlemi, 3,56-3,75 fiyat aralığından 49715 adet ATAGY.E alım işlemi, 213741 adet ATAGY.E satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15/11/2022 tarihi itibariyle %11,92 sınırına ulaşmıştır

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/11/2022 275.181 225.005 50.176 5.612.804 5.662.980 % 11,82 % 11,82 % 11,92 % 11,92




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080215


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VKING 11,44 169.815 % 10,00  
BRLSM 24,44 76.582.028 % 9,99  
MIATK 143,40 25.739.726 % 9,97  
YEOTK 109,20 67.669.321 % 9,97  
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10:56 Alış Satış %  
Dolar 18,6076 18,6138 % 0,07  
Euro 19,3661 19,3770 % 0,55  
Sterlin 22,0312 22,1417 % 0,14  
Frank 19,6484 19,7668 % 0,11  
Riyal 4,9365 4,9612 % 0,03  
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10:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -0,72  
Altın Gr. 1.062 1.063 -0,86  
Cumhuriyet 7.086 7.193 72,00  
Tam 7.053 7.175 -20,00  
Yarım 3.425 3.508 -9,00  
Çeyrek 1.713 1.753 -5,00  
Gümüş.Ons 21,65 21,68 0,08  
Gümüş Gr. 12,92 12,95 0,03  
B. Petrol 93,51 93,51 -0,35  
Seans Raporu 10:56
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