***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 09:37
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15/11/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,50-2,78 fiyat aralığından 225466 adet ATAGY.R alım işlemi, 11264 adet ATAGY.R satım işlemi, 3,56-3,75 fiyat aralığından 49715 adet ATAGY.E alım işlemi, 213741 adet ATAGY.E satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15/11/2022 tarihi itibariyle %11,92 sınırına ulaşmıştır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/11/2022 275.181 225.005 50.176 5.612.804 5.662.980 % 11,82 % 11,82 % 11,92 % 11,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080215
BIST
10:584.714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 57,45
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.727
En Düşük
4.677
10:5818,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:5819,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0987
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4004
En Düşük
19,2248
10:581.063,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.063,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:56
|ALBRK
|3,08
|213.626.732
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|76.582.028
|% 9,99
|
|MIATK
|143,40
|25.739.726
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|67.669.321
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|128.086.971
|% -9,99
|
|CLEBI
|579,00
|30.549.980
|% -9,39
|
|SNGYO
|3,20
|137.632.562
|% -6,71
|
|DOCO
|1.584,10
|28.124.284
|% -5,14
|
|YKBNK
|11,05
|1.759.310.976
|% 2,41
|
|THYAO
|108,60
|1.670.723.362
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,72
|1.431.731.525
|% 3,27
|
|ISCTR
|10,08
|1.351.538.126
|% 3,60
|
|SASA
|184,40
|1.172.345.939
|% 8,66
|
|YKBNK
|11,05
|1.759.310.976
|% 2,41
|
|SKBNK
|2,42
|351.240.512
|% 3,42
|
|EKGYO
|5,64
|784.538.299
|% 1,44
|
|ISCTR
|10,08
|1.351.538.126
|% 3,60
|
|TSKB
|3,41
|337.127.167
|% 4,60
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6138
|% 0,07
|
|Euro
|19,3661
|19,3770
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,0312
|22,1417
|% 0,14
|
|Frank
|19,6484
|19,7668
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,03
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,72
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.053
|7.175
|-20,00
|
|Yarım
|3.425
|3.508
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.753
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,95
|0,03
|
|B. Petrol
|93,51
|93,51
|-0,35
|
Seans Raporu
10:56
daha fazla
-
11:11KLMSN
Yüzde 6.86 oranında artışla 18.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 652 adet işlem
-
11:10YESIL
Yüzde 7.34 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 715, 338 adet işlem
-
11:09YGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 851, 540 adet işlem
-
11:08YAYLA
Yüzde 9.35 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 260, 011 adet işlem
-
11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 84, 16 artarak (% 1.66 ) 5, 151