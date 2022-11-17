***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2022 09:02
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16/11/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,50-2,60 fiyat aralığından 192304 adet ATAGY.R alım işlemi, 50304 adet ATAGY.R satım işlemi, 3,49-3,65 fiyat aralığından 185815 adet ATAGY.E alım işlemi, 196628 adet ATAGY.E satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16/11/2022 tarihi itibariyle %12,20 sınırına ulaşmıştır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/11/2022 378.119 246.932 131.187 5.662.980 5.794.167 % 11,92 % 11,92 % 12,2 % 12,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080552
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,3580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
18:051.056,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,91
|Açılış
|: 1.056,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSUE
|47,08
|30.875.957
|% 0,00
|
|AKSA
|81,00
|671.093.597
|% 0,00
|
|ALARK
|74,55
|1.202.813.656
|% 0,00
|
|ANELE
|3,65
|16.995.108
|% 0,00
|
|ARDYZ
|7,74
|138.034.097
|% 0,00
|
|AKSUE
|47,08
|30.875.957
|% 0,00
|
|AKSA
|81,00
|671.093.597
|% 0,00
|
|ALARK
|74,55
|1.202.813.656
|% 0,00
|
|ANELE
|3,65
|16.995.108
|% 0,00
|
|ARDYZ
|7,74
|138.034.097
|% 0,00
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 0,00
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% 0,00
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6113
|18,6173
|% 0,15
|
|Euro
|19,3382
|19,3580
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,0902
|22,2010
|% 0,01
|
|Frank
|19,6063
|19,7244
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-9,13
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.001
|7.132
|-30,00
|
|Yarım
|3.400
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,24
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,68
|12,70
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO