***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2022 09:55
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30/11/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,35-4,54 fiyat aralığından 181909 adet ATAGY.R alım işlemi, 4,44-4,44 fiyat aralığından 27125 adet ATAGY.BE alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 30/11/2022 tarihi itibariyle %15,46 sınırına ulaşmıştır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/11/2022 209.034 209.034 7.134.260 7.343.294 % 15,02 % 15,02 % 15,46 % 15,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083367
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
0
En Düşük
0
17:5918,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6584
En Düşük
18,5805
17:5919,5085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1110
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,5220
En Düşük
19,3596
17:591.067,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.067,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,51
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AGESA
|41,18
|246.569.528
|% 0,00
|
|AKCNS
|62,95
|108.624.962
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|270.815.016
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,40
|507.754.294
|% 0,00
|
|ALFAS
|166,40
|38.919.130
|% 0,00
|
|AGESA
|41,18
|246.569.528
|% 0,00
|
|AKCNS
|62,95
|108.624.962
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|270.815.016
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,40
|507.754.294
|% 0,00
|
|ALFAS
|166,40
|38.919.130
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 0,00
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% 0,00
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 0,00
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 0,00
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,00
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6331
|18,6434
|% 0,06
|
|Euro
|19,4841
|19,5085
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,4751
|22,5878
|% 0,37
|
|Frank
|19,6683
|19,7867
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9407
|4,9654
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|13,37
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|7,56
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.122
|7.192
|37,00
|
|Yarım
|3.454
|3.516
|18,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,08
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|-0,53
|