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***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

13.01.2023 08:23
***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

12/01/2023 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,27-4,28 fiyat aralığından 60000 adet ATAGY alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12/01/2023 tarihi itibariyle % 15,87 sınırına ulaşmıştır

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/01/2023 60.000 60.000 7.480.144 7.540.144 % 15,75 % 15,75 % 15,87 % 15,87




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101683


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ONCSM 37,40 4.769.360 % 10,00  
COSMO 127,60 3.916.810 % 10,00  
ARMDA 279,10 18.695.809 % 9,97  
TNZTP 13,58 5.918.422 % 9,96  
SDTTR 68,50 301.346.773 % 9,95  
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Dolar 18,7831 18,7890 % 0,03  
Euro 20,3713 20,3769 % -0,08  
Sterlin 22,8490 22,9636 % -0,09  
Frank 20,1445 20,2658 % -0,06  
Riyal 4,9859 5,0109 % 0,01  
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11:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 3,95  
Altın Gr. 1.147 1.147 0,52  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.742 7.800 -10,00  
Yarım 3.770 3.817 -5,00  
Çeyrek 1.891 1.908 -3,00  
Gümüş.Ons 23,78 23,81 0,01  
Gümüş Gr. 14,32 14,34 -0,03  
B. Petrol 84,11 84,11 0,08  
Seans Raporu 11:05
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