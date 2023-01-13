***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2023 08:23
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12/01/2023 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,27-4,28 fiyat aralığından 60000 adet ATAGY alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12/01/2023 tarihi itibariyle % 15,87 sınırına ulaşmıştır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/01/2023 60.000 60.000 7.480.144 7.540.144 % 15,75 % 15,75 % 15,87 % 15,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101683
BIST
11:074.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,97
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:0718,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8070
En Düşük
18,7471
11:0720,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:071.148,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.147,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ONCSM
|37,40
|4.769.360
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.695.809
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.918.422
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|301.346.773
|% 9,95
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ADEL
|112,00
|2.495.617
|% -5,25
|
|EKGYO
|8,07
|1.143.730.295
|% -5,17
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ASELS
|57,30
|2.062.740.539
|% 2,50
|
|EREGL
|40,20
|1.980.771.571
|% 1,57
|
|THYAO
|135,70
|1.836.504.250
|% -0,07
|
|KRDMD
|18,67
|1.780.634.577
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,07
|1.143.730.295
|% -5,17
|
|EKGYO
|8,07
|1.143.730.295
|% -5,17
|
|KRDMD
|18,67
|1.780.634.577
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,31
|824.277.264
|% 2,99
|
|SKBNK
|2,65
|156.593.514
|% 0,38
|
|EREGL
|40,20
|1.980.771.571
|% 1,57
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7831
|18,7890
|% 0,03
|
|Euro
|20,3713
|20,3769
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,8490
|22,9636
|% -0,09
|
|Frank
|20,1445
|20,2658
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,01
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,52
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.800
|-10,00
|
|Yarım
|3.770
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,08
|