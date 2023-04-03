***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.04.2023 09:46
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31/03/2023 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,40-4,40 fiyat aralığından 15000 adet ATAGY alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 31/03/2023 tarihi itibariyle % 16,12 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/03/2023 15.000 15.000 7.639.990 7.654.990 % 16,08 % 16,08 % 16,12 % 16,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130806
BIST
11:314.738
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -74,51
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3119,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0258
|Açılış
|: 19,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3121,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0200
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
21,0800
En Düşük
21,0500
11:311.211,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.211,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:29
|EKSUN
|95,15
|1.233.918.164
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|17.218.611
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.425.201
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|85.514.487
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.413.001
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.615.060
|% -9,97
|
|IHAAS
|134,60
|4.098.414
|% -9,12
|
|KRGYO
|14,18
|27.828.981
|% -7,80
|
|EKSUN
|95,15
|1.233.918.164
|% 10,00
|
|TUPRS
|539,40
|1.141.285.411
|% 1,75
|
|KOZAL
|21,10
|921.141.834
|% -2,31
|
|THYAO
|116,50
|800.130.531
|% -1,69
|
|ASTOR
|50,80
|724.535.914
|% -3,88
|
|SKBNK
|2,61
|323.755.842
|% 1,56
|
|EKGYO
|6,10
|307.197.783
|% -1,45
|
|AKFYE
|16,20
|715.113.398
|% -5,26
|
|ISCTR
|12,04
|519.717.809
|% -0,06
|
|KOZAL
|21,10
|921.141.834
|% -2,31
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1990
|19,2029
|% 0,15
|
|Euro
|20,8125
|20,8220
|% 0,15
|
|Sterlin
|23,5831
|23,7014
|% 0,02
|
|Frank
|20,8305
|20,9560
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1023
|5,1279
|% 0,17
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.022
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|4,49
|
Seans Raporu
11:29
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11:44MRGYO
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 626 adet işlem
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11:43XU100
Endeks 4, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 48 altında . İşlem hacmi 14, 865.00 milyon TL de
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11:43MNDRS
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 765, 125 adet işlem
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11:42AKFYE
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 762, 300 adet işlem
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11:41GOKNR
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 314, 260 adet işlem