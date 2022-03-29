***AVC* *APY* *RSF* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.03.2022 10:20
***AVC******APY******RSF******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC, RSF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28/03/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,93-4,06 fiyat aralığından 75042 adet alım, 35042 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28/03/2022 tarihi itibariyle %3,76 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/03/2022 75.042 35.042 40.000 852.622 892.622 % 3,59 % 3,59 % 3,76 % 3,76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013616
BIST
10:052.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 13,86
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.187
En Düşük
2.182
10:0514,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0165
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8399
En Düşük
14,7891
10:0516,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0521
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3343
En Düşük
16,2656
10:05917,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,40
|Açılış
|: 917,10
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
914,82
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ULUSE
|93,65
|542.421
|% 9,98
|
|CASA
|119,70
|277.897
|% 8,62
|
|SERVE
|19,32
|39.529
|% 6,04
|
|GEREL
|4,43
|6.338.259
|% 5,98
|
|GZNMI
|39,20
|17.632.756
|% 5,83
|
|AYEN
|13,38
|1.711.585
|% -6,82
|
|PKENT
|232,00
|5.797.033
|% -5,88
|
|ENSRI
|17,84
|17.387.246
|% -3,25
|
|AVOD
|1,80
|1.566.324
|% -2,17
|
|ISBIR
|47,00
|2.305.536
|% -2,08
|
|THYAO
|29,34
|287.240.347
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,41
|124.732.246
|% 2,99
|
|SASA
|60,80
|85.099.656
|% 0,41
|
|ODAS
|1,80
|82.878.050
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,21
|81.932.986
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,41
|124.732.246
|% 2,99
|
|ODAS
|1,80
|82.878.050
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,79
|30.664.970
|% 3,47
|
|THYAO
|29,34
|287.240.347
|% 0,96
|
|KARSN
|5,14
|49.133.738
|% -0,39
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8273
|14,8319
|% 0,11
|
|Euro
|16,3199
|16,3302
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,3698
|19,4670
|% 0,17
|
|Frank
|15,8097
|15,9049
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9413
|3,9610
|% 0,13
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|0,51
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,87
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,57
|
Seans Raporu
10:05
daha fazla
-
10:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 51 artarak (% 0.56 ) 2, 413
-
10:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BRISA, AYEN
-
10:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:20XU100
Endeks 2, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 1, 576.00 milyon TL de