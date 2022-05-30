***AVC* *APY* *RSF* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.05.2022 09:07
a Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27/05/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,74-3,81 fiyat aralığından 99908 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27/05/2022 tarihi itibariyle %7,44 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/05/2022 99.908 99.908 1.667.486 1.767.394 % 7,02 % 7,02 % 7,44 % 7,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033196
BIST
11:592.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 62,62
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:5916,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2039
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
11:5917,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2565
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6653
En Düşük
17,4021
11:59979,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,32
|Açılış
|: 979,61
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:59
|EGEPO
|9,46
|12.310.133
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.406.322
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,08
|4.569.897
|% -6,84
|
|AKFGY
|2,63
|134.609.317
|% -4,01
|
|DAGHL
|27,36
|3.073.027
|% -4,00
|
|KRTEK
|16,50
|9.101.454
|% -3,57
|
|THYAO
|49,06
|3.667.171.872
|% 8,97
|
|SISE
|20,98
|1.119.512.740
|% 2,84
|
|KARSN
|7,02
|980.259.824
|% 2,18
|
|SAHOL
|20,96
|839.511.792
|% 3,15
|
|EREGL
|33,54
|736.912.227
|% 2,01
|
|KARSN
|7,02
|980.259.824
|% 2,18
|
|DOHOL
|3,90
|373.391.898
|% 2,36
|
|THYAO
|49,06
|3.667.171.872
|% 8,97
|
|EKGYO
|2,62
|191.310.818
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,25
|86.388.720
|% 1,63
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3831
|16,3950
|% 1,26
|
|Euro
|17,6437
|17,6653
|% 1,47
|
|Sterlin
|20,6313
|20,7348
|% 1,18
|
|Frank
|17,0474
|17,1501
|% 1,21
|
|Riyal
|4,3557
|4,3775
|% 1,21
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,65
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.459
|6.620
|30,34
|
|Yarım
|3.122
|3.202
|14,67
|
|Çeyrek
|1.566
|1.601
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,92
|
Seans Raporu
11:59
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