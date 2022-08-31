***AVC* *APY* *THV* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
31.08.2022 14:46
***AVC******APY******THV******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC, THV]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29/08/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,44-4,78 fiyat aralığından 80250 adet alım işlemi, 250 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29/08/2022 tarihi itibariyle %10,04 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/08/2022 80.250 250 80.000 2.303.790 2.383.790 % 9,7 % 9,7 % 10,04 % 10,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059078
BIST
14:553.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 15,67
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
14:5518,1906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0107
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
14:5518,1820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0285
|Açılış
|: 18,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
14:551.002,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,24
|Açılış
|: 1.002,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
999,98
BIST En Aktif Hisseler14:52
|EGGUB
|279,40
|90.269.455
|% 10,00
|
|KONTR
|234,50
|373.485.704
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|52.600.397
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.522.836
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.615.840
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.192.865
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|128,20
|9.072.364
|% -7,10
|
|FLAP
|7,06
|114.216.898
|% -6,61
|
|THYAO
|71,95
|4.302.908.465
|% 2,13
|
|GARAN
|23,34
|2.517.115.652
|% -3,63
|
|HALKB
|8,58
|2.324.770.654
|% 9,44
|
|PETKM
|13,72
|2.324.489.677
|% 2,01
|
|YKBNK
|6,92
|2.053.851.025
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,06
|1.880.497.560
|% 0,74
|
|YKBNK
|6,92
|2.053.851.025
|% 0,87
|
|HALKB
|8,58
|2.324.770.654
|% 9,44
|
|VAKBN
|7,31
|1.549.308.743
|% 9,92
|
|ALBRK
|2,57
|541.651.611
|% 0,39
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1836
|18,1882
|% -0,07
|
|Euro
|18,1795
|18,1886
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,0661
|21,1718
|% -0,18
|
|Frank
|18,4730
|18,5842
|% -0,51
|
|Riyal
|4,8255
|4,8497
|% 0,10
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-10,50
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.796
|-67,00
|
|Tam
|6.731
|6.784
|-48,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|-2,80
|
Seans Raporu
14:52
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15:07SOKM
Yüzde 4.83 oranında artışla 16.93 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 473, 870 adet işlem
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15:06XU100
Endeks 3, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 40, 437.00 milyon TL de
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15:06TUKAS
Yüzde 4.77 oranında artışla 10.11 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 452, 411 adet işlem
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15:05PKART
Yüzde 6.30 oranında artışla 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 995 adet işlem
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15:04ANGEN
Yüzde 7.39 oranında artışla 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 803, 230 adet işlem