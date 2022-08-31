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***AVC* *APY* *THV* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

31.08.2022 14:46
***AVC* *APY* *THV* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AVC******APY******THV******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC, THV]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

29/08/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,44-4,78 fiyat aralığından 80250 adet alım işlemi, 250 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29/08/2022 tarihi itibariyle %10,04 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/08/2022 80.250 250 80.000 2.303.790 2.383.790 % 9,7 % 9,7 % 10,04 % 10,04




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059078


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 279,40 90.269.455 % 10,00  
KONTR 234,50 373.485.704 % 9,99  
SMRTG 37,44 52.600.397 % 9,99  
COSMO 38,96 3.120.892 % 9,99  
PETUN 31,36 22.522.836 % 9,96  
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14:52 Alış Satış %  
Dolar 18,1836 18,1882 % -0,07  
Euro 18,1795 18,1886 % -0,12  
Sterlin 21,0661 21,1718 % -0,18  
Frank 18,4730 18,5842 % -0,51  
Riyal 4,8255 4,8497 % 0,10  
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14:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.714 -10,50  
Altın Gr. 1.003 1.003 -4,16  
Cumhuriyet 6.695 6.796 -67,00  
Tam 6.731 6.784 -48,00  
Yarım 3.280 3.316 -24,00  
Çeyrek 1.645 1.658 -12,00  
Gümüş.Ons 18,02 18,04 -0,41  
Gümüş Gr. 10,52 10,54 -0,24  
B. Petrol 95,04 95,04 -2,80  
Seans Raporu 14:52
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