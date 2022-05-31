***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.05.2022 15:33
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022-18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2022
Tescil Tarihi
30.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.05.2022-10587
Açıklamalar
2022 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 30.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033557
BIST
15:402.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,80
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
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2.554
En Düşük
2.528
15:4016,4186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 16,4200
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|Önceki Kapanış
|: 16,3730
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16,4373
En Düşük
16,3367
15:4017,5672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0985
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,7259
En Düşük
17,5317
15:40976,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,17
|Açılış
|: 976,26
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MRGYO
|1,54
|22.354.653
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.258.281
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|43.940.819
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|6.827.811
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.590.221
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|29.107.219
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|270.559.675
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,13
|24.055.904
|% -6,57
|
|THYAO
|49,08
|5.377.081.306
|% -0,89
|
|TUPRS
|275,50
|2.182.454.660
|% 6,37
|
|SASA
|35,22
|1.530.561.096
|% 3,04
|
|GARAN
|14,54
|1.472.056.935
|% 1,18
|
|KARSN
|7,14
|1.317.491.434
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,72
|642.533.058
|% 1,12
|
|DOHOL
|4,01
|947.245.024
|% 1,52
|
|TSKB
|2,24
|492.585.113
|% 6,16
|
|YKBNK
|4,61
|914.724.932
|% 1,32
|
|KARSN
|7,14
|1.317.491.434
|% -1,79
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4129
|16,4210
|% 0,25
|
|Euro
|17,5607
|17,5808
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,5692
|20,6724
|% -0,46
|
|Frank
|17,0088
|17,1112
|% -0,18
|
|Riyal
|4,3633
|4,3851
|% 0,23
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,28
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|-3,00
|
|Tam
|6.463
|6.626
|-1,96
|
|Yarım
|3.124
|3.205
|-0,94
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,40
|-0,19
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,66
|