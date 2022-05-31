***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2022-18.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıReform Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.05.2022Tescil Tarihi30.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.05.2022-10587Açıklamalar2022 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 30.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033557BIST