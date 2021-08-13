***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.416 192.628.416Transferler978.097 32.525.016 -33.503.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.243 21.274.203 21.231.960 21.231.960Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 2.497.919 109.313.988 48.191.925 240.708.965 240.708.965Transferler381.622 47.810.303 -48.191.925Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.591 739.336 756.927 756.927Sermaye Arttırımı39.600.000 -8.485.793 -31.114.207Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 268.883 -31.952 2.879.541 126.010.084 739.336 241.465.892 241.465.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.553.557 3.671.247Dönem Karı (Zararı)739.336 21.274.203Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)739.336 21.274.203Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.686.158 -22.811.908Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 147.361 147.075Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.836.432 -6.734.948Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 35.000Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.836.432 -6.769.948Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.670 15.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -45.273 15.327Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 64.943 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.317.305 -1.524.362Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.219.546 -1.517.915Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 0 6.951Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri215.721 -1.092Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-313.480 -12.306Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -14.715.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -14.715.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.863.896 3.635.220Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.584.965 -1.112.542İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.420.999 -1.139.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-163.966 27.076Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 5.770.920 4.900.535İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 724İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.770.920 4.899.811Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-420.352 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 17.653 18.118Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 207.111 -61.474İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)288.682 -46.738İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-81.571 -14.736Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 3.136 -3.101Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-129.607 -37.816İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-42.859 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -86.748 -37.816Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 0 -68.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.289.390 2.097.515Ödenen Faiz0 -6.951Alınan Faiz21 1.219.546 1.517.915Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 44.621 62.768YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.499.911 -3.239.145Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-153 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 18.680.690Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-6.482.807 -21.919.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.951 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -16.951 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -301.877Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -301.877Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 0 -301.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.646 130.225NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.646 130.225DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 142.988 10.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 196.634 140.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 196.634 142.988Finansal Yatırımlar5 18.045.575 14.399.200Ticari Alacaklar7.024.418 4.655.174İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 6.445.999 4.228.363İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 578.419 426.811Diğer Alacaklar2.207.570 7.978.490İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-25 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.207.570 7.978.490Stoklar8 3.265.477 2.845.125Peşin Ödenmiş Giderler9 68.460 86.113Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 61.715 106.336ARA TOPLAM30.869.849 30.213.426TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.869.849 30.213.426DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar11 36.420.981 36.420.828Diğer Alacaklar2.640 2.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 171.003.611 171.003.611Maddi Duran Varlıklar13 3.879.834 4.010.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 11Peşin Ödenmiş Giderler9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR211.307.066 211.437.323TOPLAM VARLIKLAR242.176.915 241.650.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 0 0Ticari Borçlar89.878 196.247İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 20.788 38.349İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 69.090 157.898Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 17.531 14.395Diğer Borçlar109.189 191.979İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 3.958 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 105.231 191.979Kısa Vadeli Karşılıklar15 236.063 178.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 42.394 49.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 193.669 128.726ARA TOPLAM452.661 580.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER452.661 580.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 0 0Diğer Borçlar7 124.983 171.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 34.983 81.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.000 90.000Uzun Vadeli Karşılıklar133.379 189.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 133.379 189.275TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER258.362 361.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER711.023 941.784ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar241.465.892 240.708.965Ödenmiş Sermaye18 111.600.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 0 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)236.931 219.340Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)236.931 219.340Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.952 -49.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.879.541 2.497.919Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları126.010.084 109.313.988Net Dönem Karı veya Zararı739.336 48.191.925TOPLAM ÖZKAYNAKLAR241.465.892 240.708.965TOPLAM KAYNAKLAR242.176.915 241.650.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.620.583 2.987.832 2.158.492 903.087Satışların Maliyeti19 -138.610 -135.034 -138.610 -135.034TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.481.973 2.852.798 2.019.882 768.053BRÜT KAR (ZARAR)4.481.973 2.852.798 2.019.882 768.053Genel Yönetim Giderleri20 -1.738.199 -1.410.808 -855.595 -692.655Pazarlama Giderleri20 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.396.611 23.242.970 623.072 20.509.977Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.401.049 -3.403.806 -3.109.532 2.156.208ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)739.336 21.281.154 -1.322.173 22.741.583FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)739.336 21.281.154 -1.322.173 22.741.583Finansman Giderleri-6.951SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)739.336 21.274.203 -1.322.173 22.741.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)739.336 21.274.203 -1.322.173 22.741.583DÖNEM KARI (ZARARI)739.336 21.274.203 -1.322.173 22.741.583Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları739.336 21.274.203 -1.322.173 22.741.583Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,00700000 0,29600000 -0,01200000 0,31600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.591 -42.243 22.924 -45.703Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.591 -42.243 22.924 -45.703Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.591 -42.243 22.924 -45.703TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)756.927 21.231.960 -1.299.249 22.695.880Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları756.927 21.231.960 -1.299.249 22.695.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958151BIST